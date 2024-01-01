Farelerle birlikte yemek yaptı. Yemek malzemelerinin arasında dolaştılar

Kaynak: Haber Merkezi
Farelerle birlikte yemek yaptı. Yemek malzemelerinin arasında dolaştılar
Hindistan'da farelerle birlikte yemek hazırlayan adamın videosu gündem oldu. Fareler yemek malzemeleri ve kaplarının arasında dolandığı anlara kameraya yansıdı.

Hindistan'da hijyensiz sokak lezzetlerine ilişkin görüntüler sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Ancak son paylaşılan görüntüler adeta 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Görüntülerde bir işletmede farelerle birlikte yemek hazırlandığı görüldü.

Fareler yemek malzemeleri ve kapları arasında cirit attı. Hijyen ve sağlık kurallarının hiçe sayıldığı videoda ne insanlar fareleri ne de fareler insanları umursadı.

Görüntüler Hindistan'da sokak lezzetlerinin ne kadar sağlık ve hijyen standartlarından uzak bir şekilde hazırlandığını tekrar gözler önüne serdi.

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