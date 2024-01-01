Farelerle birlikte yemek yaptı. Yemek malzemelerinin arasında dolaştılar

Hindistan'da hijyensiz sokak lezzetlerine ilişkin görüntüler sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Ancak son paylaşılan görüntüler adeta 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Görüntülerde bir işletmede farelerle birlikte yemek hazırlandığı görüldü.

Fareler yemek malzemeleri ve kapları arasında cirit attı. Hijyen ve sağlık kurallarının hiçe sayıldığı videoda ne insanlar fareleri ne de fareler insanları umursadı.

Görüntüler Hindistan'da sokak lezzetlerinin ne kadar sağlık ve hijyen standartlarından uzak bir şekilde hazırlandığını tekrar gözler önüne serdi.