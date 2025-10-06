Farioli-Mourinho düellosunda Deniz Gül uzatmalarda yıkıldı: Büyük şansızlık!

Portekiz Süper Ligi'nin 8. haftasında Farioli'nin çalıştırdığı Porto ile Jose Mourinho yönetimindeki Benfica karşı karşıya geldi. Dev maç golsüz beraberlikle sona ererken Porto son dakikada Deniz Gül'ün geliştirdiği atakta galibiyete çok yaklaştı.

FARIOLI İLK PUAN KAYBINI MOURINHO KARŞISINDA YAŞADI

Sezona bütün maçlarını kazanarak kusursuz bir giriş yapan Porto, teknik adam değişikliği sonrası yeniden çıkış arayan Benfica karşısında ilk puan kaybını yaşadı.

DENİZ GÜL'ÜN EKSTRA ÇABASI SONRASI BÜYÜK ŞANSIZLIK

Golsüz beraberlikle sona eren dev maçın uzatma dakikalarında Porto, milli oyuncu Deniz Gül'ün hazırladığı pozisyonda Rodrigo Mora'nın şutunun direkten dönmesiyle galibiyeti kıl payı kaçırdı. Kaçan pozisyon sonrası Deniz Gül büyük üzüntü yaşadı.

PORTO LİDERLİĞİ, BENFICA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Porto milli araya en yakın takipçisi Sporting Lisbon'un 3 puan önünde liderliğini koruyarak girdi. Benfica ise puanını 18'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.

