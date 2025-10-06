Farioli-Mourinho düellosunda Deniz Gül uzatmalarda yıkıldı: Büyük şansızlık!

Portekiz Süper Ligi'nin 8. haftasında Porto-Benfica maçı, Farioli ile Mourinho düellosuna sahne oldu.

FARIOLI İLK PUAN KAYBINI MOURINHO KARŞISINDA YAŞADI

Sezona bütün maçlarını kazanarak kusursuz bir giriş yapan Porto, teknik adam değişikliği sonrası yeniden çıkış arayan Benfica karşısında ilk puan kaybını yaşadı.

DENİZ GÜL'ÜN EKSTRA ÇABASI SONRASI BÜYÜK ŞANSIZLIK

Golsüz beraberlikle sona eren dev maçın uzatma dakikalarında Porto, milli oyuncu Deniz Gül'ün hazırladığı pozisyonda Rodrigo Mora'nın şutunun direkten dönmesiyle galibiyeti kıl payı kaçırdı. Kaçan pozisyon sonrası Deniz Gül büyük üzüntü yaşadı.

90+2'de Porto hücumunda milli oyuncumuz Deniz Gül topu çok güzel taşıdı, onun pasında Rodrigo Mora'nın vuruşu direkte patladı!



90+2'de Porto hücumunda milli oyuncumuz Deniz Gül topu çok güzel taşıdı, onun pasında Rodrigo Mora'nın vuruşu direkte patladı!

Böylece Jose Mourinho'nun Benfica'sı Porto deplasmanından 1 puan çıkardı!

PORTO LİDERLİĞİ, BENFICA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Porto milli araya en yakın takipçisi Sporting Lisbon'un 3 puan önünde liderliğini koruyarak girdi. Benfica ise puanını 18'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.