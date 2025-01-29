Farioli'den Galatasaray sözleri! Kıskanıyor mu?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Hollanda ekibinin teknik direktörü Francesco Farioli konuştu.

Galatasaray'dan övgü dolu sözlerle bahseden Francesco Farioli, “Türkiye'de son zamanlarda Galatasaray çok iyi yerlere geldi. Okan Buruk, teknik direktör olduktan sonra takımı çok iyi yerlere taşıdı. Senelerden beri aynı oyuncularla, en iyileriyle oynuyor. Osimhen, Icardi gibi oyuncular var. Kanatlarda çok iyi oyuncuları var. Alternatif bir oyuncu olan Berkan var. Galatasaray'ın kalitesini ve gücünü değerlendirecek kişi değilim ama şu anda iyi bir form yakaladılar” sözlerini sarf etti.

"BİZİM İÇİN ÇOK ZOR MAÇ"

İki takım için de önemli bir maç olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, “Çok iyi bir maç oynamamız gerektiğini biliyorum. Yarınki müsabaka iki takım için de önemli. Alabileceğimiz en iyi sonuç için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın agresif ve atak oynadığını biliyoruz. Bizim için zor bir maç olacak” sözlerini kullandı.

"ALANYASPOR'DA POZİTİF ETKİLER BIRAKTIM"

Farioli, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Türkiye ile çok iyi bir bağım var. Türkiye'ye pozitif bakıyorum. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da pozitif etkiler bıraktım. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Türkiye ve oradaki insanlarla çok iyi bağ yakaladım. Hala Türk futbolunu takip ediyorum ve bağım güçlü.”

"GALATASARAY'I KISKANMIYORUM"

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu ancak Ajax'ın da sarı-kırmızılı ekipten geri kalır bir yanının olmadığını aktaran Farioli, “Kıskanç biri değilim, iyi bir kulüpte çalışıyorum. Galatasaray büyük bir kulüp. Mutlular çünkü finansal durumları iyi ve daha çok yıldız oyuncu alabiliyorlar. Ancak Ajax'ın da onlardan pek geri kalır yanı yok." şeklinde konuştu.