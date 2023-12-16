Farioli'nin takımı Nice bu kez dağıldı!

Bir dönem Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, Nice'in başında Fransa Ligue 1'de fırtına gibi esiyordu.

Ancak İtalyan hocanın çalıştırdığı Nice 16. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Le Havre'ye deplasmanda 3-1 yenildi.

Oceane Stadyumu'nda oynanan maçta Le Havre'ye galibiyeti getiren golleri 5 ve 35. dakikada Emmanuel Sabbi, 51. dakikada penaltıdan Mohamed Bayo kaydetti. Nice'in tek sayısını 90+1'de Tom Louchet attı.

Bu sonuçla birlikte Le Havre puanını 19'a yükseltti. Bu sezonki ikinci yenilgisini alıp zirve yarışında ağır yara alan Nice 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Le Havre, Reims deplasmanına gidecek. Nice, sahasında ligin formda ekibi Lens'i ağırlayacak.