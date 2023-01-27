Cenk Tosun'dan mükemmel gol. Ne yaptın öyle

Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ediyor.
Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un mükemmel golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Gedson Fernandes'in pasıyla araya kaçan Cenk Tosun, ceza sahası sol çaprazından gelişine çok sert vurdu ve üst direğe çarpan top ağlara gitti.
Tosun bu maçta, kendisinin ve takımın ikinci golünü attı.
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