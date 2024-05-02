Farklı illerde görülmüştü: O gizemli cisim şimdi de İstanbul'da ortaya çıktı

Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde ortaya çıkan gizemli cisimler sosyal medyanın gündeminde oldukça yer edindi.

Elazığ, Muş, Ven ve Hatay semalarında dolaşan gizemli cisimler son olarak İstanbul'da da görüldü.

"SANKİ TAKIM ELBİSE GİYMİŞLERDİ"

Hatay'da görülen gökyüzündeki gizemli cisimleri cep telefonu kamerası ile kaydeden Ali Değirmenci isimli yurttaş, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki havada asılı duruyorlardı ve takım elbise giymişlerdi. Bir süre onları kamerayla çektim. Daha sonra üçü de farklı noktalara yöneldi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" dedi.

İSTANBUL'DA DA GÖRÜLDÜ

Son olarak gizemli cisimler İstanbul semalarında görüntülendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri kameraya alan yurttaşın; "Şuna bak, şuna bak... Ne bu? Geliyor mu, gidiyor mu? Bak bize doğru geliyor" diyerek şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.