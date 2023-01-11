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Fas Kralı’ndan 991 kişi hakkında af kararı

Fas Kralı 6’ncı Muhammed, ülkesinin bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü dolayısıyla toplam 991 tutuklu ve mahkum için af kararı çıkardı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:51
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Fas Kralı 6’ncı Muhammed 991 kişi hakkında af kararı çıkardı

Fas Kralı’ndan 991 kişi hakkında af kararı
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Fas’ta özel günlerde gelenekselleşen Kraliyet affı, bazı mahkumların serbest bırakılması, bazılarının ise cezalarında indirim yapılması şeklinde hayata geçiriliyor.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6'ncı Muhammed’in af kararından 707 tutuklu ile çeşitli suçlardan hüküm giymiş 284 mahkum yararlandı.

Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ve o dönemde sürgünde bulunan Kral 5'inci Muhammed'in ortak hareket ederek hazırladığı belgeler “Fas Bağımsızlık Belgeleri” olarak isimlendiriliyor. Söz konusu belgeler 11 Ocak 1944’te Fransız sömürge makamlarına sunulmuştu. Fas'ın bağımsızlığı için ilk resmi adımın atıldığı 11 Ocak ülkede tatil ilan edilmişti.

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