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Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı

Fas Kralı 6. Muhammed, Fas milli takım oyuncularına Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performanstan dolayı kraliyet nişanı verdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 08:27
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Fas Kralı'ndan milli takıma ilginç prim

Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
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Fas haber ajansında yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı.
Fas Kralı'nın tüm milli takım ekibine kraliyet nişanı verilmesini kararlaştırdığı belirtildi.


Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. olan Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılanmıştı.
Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunmuştu.

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Rüstem Erol
21.12.2022 09:04
Oyuncuların hepsinin durumu iyidir paraya ihtiyaçları yok ama kral tarafından takılan madalyalar para dan çok daha değerli.  
 
vatandaş
21.12.2022 08:41
bizde olsa devletin kasası deniz. çuvallarla para veriyorlar. sanki babalarının malı. ilk defa Fas'ı takdir ettim.  
 
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