Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde 8 kişi öldü

Kaynak: AA
Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde 8 kişi öldü

Fas'ın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar, Tata vilayetine bağlı Temnarat Beldesi'nde büyük bir sele yol açtı. Sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Temnarat Beldesi Belediye Başkanı Ömer Behuş, yerel basına yaptığı açıklamada, beldenin şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını belirtti. Behuş, "Şiddetli yağışın neden olduğu selde 8 kişi hayatını kaybetti ve en az 15 kişi kayboldu" ifadelerini kullandı.

Selin etkisiyle Temnarat beldesinde yaklaşık 10 evin çöktüğünü ve bazı mülklerin de ciddi şekilde zarar gördüğünü aktaran Behuş, bölgedeki hasarın boyutlarının büyük olduğunu kaydetti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp kişilere ulaşmak için seferber olduklarını bildirdi.

Fas'ta yaşanan bu felaket, aşırı yağışların neden olduğu doğal afetlerin bölge halkı üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlar konusunda uyararak güvenli bölgelerde kalmalarını tavsiye ediyor.

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