Faslı gençlerin işsizlik endişesi artıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Faslı gençlerin işsizlik endişesi artıyor

Fas'ta işsizlik oranı 2025'in ilk çeyreğinde düştü, ancak gençler arasında ciddi bir artış yaşandı.

Fas'ta işsizlik oranı, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,7'den %13,3'e geriledi. İşsizlik oranındaki bu düşüş, 15 bin kişilik bir azalma ile toplam işsiz sayısının 1,63 milyon kişi olmasından kaynaklandı. Aynı dönemde, istihdam edilenlerin sayısı ise 282 bin kişi artarak 10,62 milyon kişiye yükseldi. İş gücü ise 266 bin kişi artarak 12,24 milyon kişiye ulaştı.

Ancak gençler arasında işsizlik oranı %37,7’ye çıkarak ciddi bir artış gösterdi. Mezunlar arasındaki işsizlik oranı ise %19,4'e düşerken, kadınlardaki oran ise %18,3'ten %18,5'e yükseldi. Fas'ta istihdam artışı sektörel bazda da farklılıklar gösterdi. Hizmet sektörü 216 bin yeni iş yaratırken, sanayi sektörü 83 bin, inşaat sektörü ise 52 bin yeni istihdam sağladı. Bununla birlikte, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde 72 bin kişilik bir iş kaybı yaşandı.

Fas hükümeti, işsizlik oranını daha da düşürmek için gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor. Yeni sektörlere yönelim ve eğitim programları ile gençler için daha fazla iş fırsatı sağlanması bekleniyor.

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