Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, ülkede sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Enstitü Başkanı Nasır Cabur’un açıklamasına göre, bugün 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin bir devamı olarak yorumlandı.

8 Eylül’de Fas’ın El-Huz bölgesinde yaşanan depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. 6 biznden fazla kişinin yaralandığı depremde, Azilal bölgesinde de çok büyük sayıda ölüm yaşanmıştı.