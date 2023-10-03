Fas'ta depremden etkilenen ailelere aylık 250 dolar yardım dağıtılacak

Fas hükümeti, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremde evleri kısmen veya tamamen yıkılan ailelere bir yıl boyunca ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) ile acil yardım dağıtılacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Fas'ta depremden etkilenen ailelere aylık 250 dolar yardım dağıtılacak

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, El-Huz depreminden etkilenen alanların yeniden inşası ve onarımı programından sorumlu bakanlık komitesinin beşinci toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin yarattığı hasarın giderilmesi için yardım dağıtımına 6-16 Ekim'de başlanacağı kaydedildi.

Söz konusu dönemde depremden etkilenen ancak mali yardım alamayan ailelerin, konunun incelenmesi ve karara bağlanması için ilgili bölgesel komitelere dilekçe sunabilecekleri aktarılan açıklamada, komitenin bazı yolların genişletilmesi ve onarım sürecini başlatmaya karar verdiği kaydedildi.

Depremden etkilenen bölgelerde hayvan yetiştiricilerine ve çiftçilere destek verileceğine işaret edilen açıklamada, 1000'den fazla okulun, 42 sağlık merkezinin yeniden inşası ve onarımının sağlanması, tarihi eserlerin temellerinin güçlendirilmesi, cami ve türbelerin onarılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, komitenin bu projeleri finanse etmek için yaklaşık 2,5 milyar dirhem (250 milyon dolar) tutarında bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtilmişti.

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı Gündem
Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Şahinler çetesinin yöneticisi operasyonu önceden öğrenip firar etmiş Gündem
Şahinler çetesinin yöneticisi operasyonu önceden öğrenip firar etmiş
Adar ne demek? Adar isminin anlamı nedir? Gündem
Adar ne demek? Adar isminin anlamı nedir?
Alkollü sürücü 3 aracı biçerek, beton büze çarptı Gündem
Alkollü sürücü 3 aracı biçerek, beton büze çarptı
Watford'dan flaş Valerien Ismael kararı Spor
Watford'dan flaş Valerien Ismael kararı
Ağrı’da iki hafif ticari aracın çarpışması: 6 yaralı Gündem
Ağrı’da iki hafif ticari aracın çarpışması: 6 yaralı
Ayşenur Arslan serbest bırakıldı Gündem
Ayşenur Arslan serbest bırakıldı