Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Kazablanka'da düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Filistin bayraklarıyla Ulu Cami önünde toplanan göstericiler, "Gazze'den vazgeçme" sloganları atarak kentteki bazı caddeleri dolaştı.

Protestocular, İsrail'e verdikleri desteği durdurmaları için ABD yönetimine ve Batılı ülkelere baskı yapılmasını talep etti.

"Ey şehit müsterih ol, mücadeleye devam edeceğiz", "Allah'ın ahdine ihanet etmeyeceğiz" ve "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor" sloganları atan göstericiler, "Fas halkı Gazze, Cibaliya, Cenin, Han Yunus ve Tulkerim'deki siyonist suçları kınıyor" ve "Filistin halkına yönelik soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli hayatını kaybetti, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği bildirildi.