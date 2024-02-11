Fas'ta sel: 4 kişi öldü

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ın kuzeyindeki Fes kentinde şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fes Belediyesi’nden bir yetkilinin yaptığı açıklamada “Dün akşam Fes'in eski şehir (Medine) bölgesindeki 3 katlı bir binanın tamamen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enkaz altında kalan başkalarının da olduğunu ifade eden yetkili, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yetkili, kentte cuma sabahından itibaren yağmurun şiddetini arttırdığını, binanın da bu nedenle çöktüğünü kaydetti.

Ülke basınında yer alan bir haberde ise cuma günü kuzeydeki Tanca kentine bağlı Malabata bölgesinde eski bir binanın bir kısmının kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldığı ve 29 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.