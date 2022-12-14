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Tek seferde 9 çocuk dünyaya getirdi

Fas'ta tek seferde dokuz çocuk dünyaya getiren Malili anne ve bebekleri, yaklaşık bir buçuk yıl sonra ülkelerine döndüğü bildirildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:51
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Fas'ta tek seferde 9 çocuk dünyaya getirdi

Tek seferde 9 çocuk dünyaya getirdi
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AA’nın haberine göre; Mali Sağlık Bakanı Dieminatou Sangare, Twitter'da Mali'nin başkenti Bamako'ya dönen anne ve çocuklarla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak hepsine uzun ömürler dilediği ifade edildi.

Halime Sisi, Mayıs 2021'de Fas'ın Kazablanka kentinde 5'i kız 4'ü erkek 9 çocukla tek seferde en fazla sağlıklı bebeği dünyaya getirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Dokuz çocuk dünyaya getirmesiyle geçen yıl dünya gündemine oturan anne Halime Sisi, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'daki bir sağlık kuruluşunda doğum yapmıştı.

Halime Sisi'nin, Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarılmıştı.

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istanbul
14.12.2022 17:33
9 tane inanilmaz. sagliklidirlar insallah. keske iki tane daha olsaydi, bi futbol takimi kurarlardi :)  
 
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