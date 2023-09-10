Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personelinin, bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletildiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faslı kardeşlerimiz için hazırız" sözlerini sarf ederek, Fas'ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Sağlık Bakanlığınca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmelerin başlatıldığını belirtti.

Acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazların hazırlandığı bilgisini veren Koca, "Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli, bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir." ifadesini kullandı.

koca.jpg

fastaki-deprem-icin-40-kisilik-umke-ve-umke-atak-personeli-hazir-bekletiliyor-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Sulama kanalında ceset bulundu Güncel
Sulama kanalında ceset bulundu
Antalya’da motosiklet faciası: 2 genç kız hayatını kaybetti Güncel
Antalya’da motosiklet faciası: 2 genç kız hayatını kaybetti
Josef De Souza'dan flaş karar Spor
Josef De Souza'dan flaş karar
Metrelerce sürüklenen çocuk bebek arabası sayesinde hayata tutundu Güncel
Metrelerce sürüklenen çocuk bebek arabası sayesinde hayata tutundu
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi Spor
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi
İstanbul metrosunda bir genç medeniyetten uzak canlıya unutamayacağı bir ders verdi Güncel
İstanbul metrosunda bir genç medeniyetten uzak canlıya unutamayacağı bir ders verdi
‘Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak. Bu paraları veremeyen velilerin çocukları aç kalacak’ Ekonomi
‘Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak. Bu paraları veremeyen velilerin çocukları aç kalacak’