Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faslı kardeşlerimiz için hazırız" sözlerini sarf ederek, Fas'ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Sağlık Bakanlığınca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmelerin başlatıldığını belirtti.

Acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazların hazırlandığı bilgisini veren Koca, "Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli, bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir." ifadesini kullandı.