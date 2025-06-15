Father of the Turks (Türklerin babası): Atatürk

Bugün Babalar Günü olması nedeniyle, babaların bu özel günü kutlanırken, sosyal medyada da dikkat çeken bir konu gündem oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler sosyal medyadan "Father of the Turks", yani; "Türklerin babası' anlamına gelen başlıkla gündem oluştururken, çok sayıda paylaşım ve yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları;

BABALAR GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?

Babalar Günü'nün kökeni Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ortaya çıkışı, Anneler Günü'nün başarısının ardından babaları da onurlandırma fikrinden esinlenmiştir. Babalar Günü'nün modern kutlamalarının başlangıcı, 1900'lerin başında Washington eyaletinin Spokane kentinde yaşayan Sonora Smart Dodd'a dayanır.

Sonora Smart Dodd, annelerinin ölümünden sonra altı çocuğuna tek başına bakan babası William Jackson Smart'ı onurlandırmak istemiştir. Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olarak kutlanmasını önermiş, ancak organizasyon hazırlıkları yetişmediği için kutlama tarihi Haziran ayının üçüncü pazar gününe çekilmiştir. Babalar Günü kutlaması ilk olarak 19 Haziran 1910'da Spokane'de gerçekleşmiştir.

Babalar Günü'nün resmi bir tatil olarak kabul edilmesi uzun zaman almıştır. 1924’te Başkan Calvin Coolidge, bu günü desteklemiş ancak resmi bir ilan yapmamıştır. 1966’da Başkan Lyndon B. Johnson, Haziran ayının üçüncü pazar gününü Babalar Günü olarak ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. Nihayet 1972’de Başkan Richard Nixon, Babalar Günü'nü resmi bir ulusal tatil olarak kabul eden yasayı imzalamıştır.

Bugün Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Bu özel gün babalara teşekkür etme, hediye verme ve birlikte zaman geçirme gibi etkinliklerle kutlanır.