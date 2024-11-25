Fatih Altaylı açıkladı! 'Bana göre özellikle trafik sıkışsın diye yol kesiyorlar'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı açıkladı! 'Bana göre özellikle trafik sıkışsın diye yol kesiyorlar'

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, "Sırf İstanbul’da trafik sorununu artırmak için polis çevirmesi yapıyorlar" iddiası dikkat çekti.

YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın 'İstanbul trafiği' yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İBB kreşlerine yasak geleceği yönündeki haberleri değerlendiren Altaylı, "CHP'li belediyelerin puan toplamasını istemiyorlar. Sırf İstanbul’da trafik sorununu artırmak için polis çevirmesi yapıyorlar. Kreşi yasakla, onu bunu yasakla... Metroda yürüyen merdiveni bozan onu da yapar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Altaylı, İBB'nin kreş uygulamalarına yasak geleceği yönündeki haberleri değerlendirirken, İBB hizmetlerinin sürekli kesilmeye çalışıldığını belirtti.

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"SIRF İSTANBUL’DA TRAFİK SORUNUNU ARTIRMAK İÇİN POLİS ÇEVİRMESİ YAPIYORLAR"

Trafik sorunu için de polis çevirmelerini işaret eden Altaylı, "CHP'li belediyelerin hizmet konusunda puan almalarının önüne geçilmek isteniyor. Sırf İstanbul’da trafik sorununu artırmak için polis çevirmesi yapıyorlar. Kreşi yasakla, onu bunu yasakla... Metroda yürüyen merdiveni bozan onu da yapar" diyerek tepkisini sürdürdü.

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