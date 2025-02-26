Fatih Altaylı ağzına geleni söyledi… Herkesi korkutan adama öyle bir ayar verdi ki...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP'nin büyük kongresi için paylaştığı mesaj, polemiğe neden olmuştu. Gazeteci Altaylı’nın ‘AK Parti'yi kutlayınca mı tarafsızlığına helal mı geldi?’ söylemine Şahin sert yanıt vermişti. Şahin’in “Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum” sözlerine Altaylı’dan ağır ifadeler geldi. Altaylı, “Benim sahibimin olmadığını da senin sahibinin kim olduğunu da herkes biliyor. Ama ilginç olan senin utanma diye bir kelimeden haberdar olman” dedi.

ALTAYLI: SENİN UTANMA DİYE BİR KELİMEDEN HABERDAR OLMAN

Mesaj polemiği son olarak Gazeteci Fatih Altaylı’nın X hesabı üzerinden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sert cevabı ile büyümeye devam ediyor. Altaylı, Şahin’e, “Benim sahibimin olmadığını da senin sahibinin kim olduğunu da herkes biliyor. Ama ilginç olan senin utanma diye bir kelimeden haberdar olman. İnşallah bir gün anlamını da öğrenirsin. Kusura bakma seviyene inmem mümkün değil. Hezeyanlarının hesabını yargıya verirsin artık” dedi.

Benim sahibimin olmadığını da senin sahibinin kim olduğunu da herkes biliyor. Ama ilginç olan senin utanma diye bir kelimeden haberdar olman. İnşallah bir gün anlamını da öğrenirsin. Kusura bakma seviyene inmem mümkün değil. Hezeyanlarının hesabını yargıya verirsin artık. — Fatih Altayli ???????????? (@fatihaltayli) February 25, 2025

NELER YAŞANMIŞTI?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP'nin büyük kongresi için paylaştığı mesajda "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adında AK, ışığında istikbal ile Türkiye yüzyılında demokrasiye ve millî iradeye güç katacak bu önemli süreçte emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın’ın liderliğinde seçilen MKYK ve MYK Üyeleri ile Genel Başkan Yardımcılarını tebrik ediyor, millete hizmet yolunda mukaddes görevlerinde üstün başarılar diliyorum” demişti.

Fatih Altaylı, YouTube kanalında Ebubekir Şahin'in AKP'nin büyük kongresi için paylaştığı mesaja dair, "Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti'yi kutlayınca mı tarafsızlığına helal mı geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin" söyleminde bulunmuştu.

Altaylı’nın sözlerine ise Şahin sert yanıtta bulundu. Şahin, “Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum" ifadeleri ile Altaylı’yı hedef almıştı.

Şahin, ayrıca "Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!" ifadelerini de kullanmıştı.