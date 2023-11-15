Fatih Altaylı Ali Koç'u tutarsızlıkla suçladı: Bir hafta önce karşıydın bu nasıl iş

Ali Koç'un Süper Kupa Finali ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Fatih Altaylı Ali Koç'a eleştirdi.

Fatih Altaylı Ali Koç'u tutarsızlıkla suçladı: Bir hafta önce karşıydın bu nasıl iş

Kendi Youtube kanalında kanalında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı Ali Koç’un Süper Kupa Finali’nin Arabistan’da oynanmasına destek vermesi hakkında konuştu.

Altaylı’nın ifadeleri şu şekilde:

"BU NASIL BİR İŞTİR"
"Galatasaray ve Fenerbahçe Divan Kurulu, Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanmasına karşıydı, ama sonrasında bir baktık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Doğru buluyorum' diye açıklama yaptı. Ya bir hafta önce karşıydın? Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamakta bende biraz zorlandım. Bu tutarsızlığın bir sebebi vardır herhalde”

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
”TFF Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması 4-5 yıllık bir proje. Fenerbahçe ve Galatasaray Divan Kurulları bir irade gösterdi. 100. yılın hassasiyetini bir kenara koyarsanız TFF'nin Suudi Arabistan projesi doğru.”

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