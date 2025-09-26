Fatih Altaylı analiz etti: Trump'ın ağzına bir parmak bal çaldılar

Trump ve Erdoğan görüşmesinde enerji alanında yeni anlaşmalar imzalandı. New York'ta BOTAŞ ile Woodside Energy arasında 2030 yılında başlayacak ve 9 yıl sürecek uzun vadeli LNG tedarik alımı yapılacak. “Cumhurbaşkanına hakaretten” tutuklanan Ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise bu gelişmeyi kendi YouTube hesabından değerlendirdi. Altaylı analizinde, “Trump'ın ağzına bir parmak bal çalabilmek için ucuz bir yol olmuş. Enerji arzını çeşitlendirmek, farklı kaynaklardan sağlamak doğru hareket” dedi.

“TRUMP'IN AĞZINA BİR PARMAK BAL ÇALABİLMEK İÇİN UCUZ BİR YOL OLMUŞ”

“Cumhurbaşkanına hakaretten” tutuklanan Ünlü gazeteci Fatih Altaylı kendi YouTube hesabından Trump ve Erdoğan görüşmesinde enerji alanında yapılan doğalgaz anlaşmasını değerlendirdi. Altaylı, “Türkiye artık doğalgazı Amerika'dan mı” alacak sorusuna “Yapılan anlaşma Türkiye'nin ihtiyacı yanında devede kulak ve zaten bir bölümü 2030'dan sonra devreye girecek. O kadar uzaktan sıvılaştırılmış doğalgaz almak makul değil. Trump'ın ağzına bir parmak bal çalabilmek için ucuz bir yol olmuş. Enerji arzını çeşitlendirmek, farklı kaynaklardan sağlamak doğru hareket” ifadelerini kullandı.

ÖN ANLAŞMAS İMZALANMIŞTI, DÜN BEYAZ SARAY'DA RESMİLEŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta BOTAŞ ile Woodside Energy arasında 2030 yılında başlayacak ve 9 yıl sürecek uzun vadeli LNG tedarikine yönelik ön anlaşmayı X hesabından duyurmuştu. ABD'nin başkenti Washington'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, bir görüşme gerçekleştirdi. Tarihi zirve Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yapılmıştı. Toplantıda bazı konuşmalar gündeme otururken birçok ticari anlaşmanın da altına imza atıldı. Onlardan biri ise LNG anlaşması oldu.

BAKAN BAYRAKTAR: YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATTIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında imzalanan anlaşmalarla ilgili açıklama yaparak "LNG(Sıvılaştırılmış doğalgaz) konusunda arz güvenliğimize katkı yapacak çok rekabetçi fiyatlarla uzun dönemli yaptığımız bu anlaşmalarla aynı zamanda enerjide merkez ülke olma hedefimiz ve bölgemizin de enerji anlamında arz güvenliği yapacak. Köklü ve çok boyutlu ortaklığı derinleştirecek yeni bir süreci başlattık" dedi.