Fatih Altaylı ‘benim bile kulağıma geldi’ dedi: Erdoğan çok kızdı görevden alacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinden ardından partisinin ilk grup toplantısında "Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki programında Erdoğan'ın genel başkanlığı bırakabileceği iddiasını hakkında yorum yaptı.

“PARTİ BİTTİ NOKTASINA GELİRSE BIRAKIR”

“Erdoğan kolay kolay bırakmaz. Elindeki güçlerden ayrılmak istemiyor” diyen Altaylı, “Öyle olsaydı Gül'ün partiye geçmesini o gün engellemezdi. Yerine siyasi gücü olmayan Davutoğlu'nu, Binali Yıldırım'ı getirmezdi. Onu unutunuz şöyle olabilir. Parti bitti noktasına gelirse bırakayım bundan sonra tarafsız cumhurbaşkanı rolüne soyunayım diyebilir. Şuan için onu görmüyorsa o yüzden bırakmaz” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ ANLAMASIN, BİTMİŞTİR DEMİYORUM AMA…”

Erdoğan son konuşmasındaki sözlerin Fatih Terim’i hatırlattığını belirten Altaylı, “Bitti demeden bitmez lafını duydum, okudum. Bu bana Fatih Terim'i hatırlattı. Bunu milli takım için söylüyordu. AK Parti'de işlerin iyi görünmediği ortada. Bitti demeden bitmez lafı her zaman geçerli değildir. Bazen bitti demeden bitmez dersiniz de bitmiştir de farkında değilsinizdir. Yanlış anlaşılmasın bitmiştir demiyorum ama veriler pozitif değil” dedi.

“AK PARTİ’YE YAKIN DEĞİLİM, BENİM KULAĞIMA BİLE GELDİ”

“Bazı bakanlara karşı özellikle kızgınlığı olduğu bana kadar geliyor” diyen Altaylı, “Ben AK Parti'ye yakın değilim. Kulağıma gelenler şunlar bazı bakanlara çok kızgın. Her şey olabilir hiç bir şey de olmayabilir. AK Parti bugün eskisi gibi rasyonel şekilde yönetilmiyor. Eski güçlü danışmanlar bugün yoklar” ifadelerini kullandı.