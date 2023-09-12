Fatih Altaylı Celal Şengör'e "beni ağlatan dostuma teşekkürler" sözleriyle seslendi

Televizyonda yaptığı programlarda konuk ettiği Celal Şengör'le yakın dost olan gazeteci Fatih Altaylı, Şengör'ün kendisine yaptığı jest karşısında oldukça duygulandı ve mutlu oldu.

Celal Şengör'ün son çıkardığı "Dikkate Değer Mevzular" adlı kitabını kendisine ithaf etmesi üzerine sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Fatih Altaylı şunları yazdı:

"Sevgili dostum, dostluğundan gurur ve mutluluk duyduğum Celal Şengör son kitabı “Dikkate Değer Mevzular”ı bana ithaf etmiş. Beşinci evlilik yıldönümümüzde eşimin verdiği haberden sonra Hayatımda aldığım en güzel hediyedir. Beni ağlatan dostuma teşekkürlerimle."