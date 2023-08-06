Fatih Altaylı Diyanet'in hedefini 'çok açık' diyerek açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesindeki 'çalışma saatlerinin cuma namazı saatlerine göre ayarlanması' sözlerine tepki gösteren gazeteci Fatih Altaylı "Hedef çok açık. Öğrenciler bahane. Türkiye'de tatil günü olarak pazar günü yerine cuma günü ilan etmek" dedi.

Fatih Altaylı Diyanet'in hedefini 'çok açık' diyerek açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı cuma hutbesinde çalışma saatlerinin cuma namazı saatlerine göre ayarlanması gerektiği ifade edildi.

Söz konusu ifadeler laik bir ülkede sosyal yaşamın din kurallarına göre belirlenmesinin kabul edilemezliği nedeniyle eleştirildi. Hutbede, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım.

İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri yer aldı.

Bunun üzerine Fatih Altaylı YouTube kanalında bu konuyu ele alarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu daha önce bildiğim kadarıyla memurlar için yapıldı. Cuma namazları saatlerine göre mesai ayarlandı. Tabi buradaki sorun şu; bu saatler sürekli değişiyor. Belirli bir saat yok. O yüzden de buna göre mesai ayarlamak oldukça zor.

Zaten aslında orada niyet mesai ayarlamak değil. Niyet orada başka. Biz bunları söyleyip, 'saati değişen namaza göre mesai mi olur' denilecek ve hak verilecek dolayısıyla ' o zaman şöyle yapalım; biz cuma gününü tatil ilan edelim, 'cuma tatil olsun'.

Hedef o, çok açık. Öğrenciler filan bunların hepsi bahane. Orada Diyanet İşleri Başkanının ve onun gibi düşünen bir kısmının niyeti Türkiye'de tatil günü olarak pazar günü yerine cuma günü ilan etmek.

Bunun arayışları bunun alt yapı hazırlıkları söz konusu. Bunlar girizgâh, bunlar altlık, bunlar hazırlama operasyonu."

İlgili Haberler
Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: AKP'ye çalışan adam CHP binasının en üst makamında
'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia
Fatih Altaylı Disney'e teşekkür edeceğini böyle duyurdu '100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptılar'
Fatih Altaylı Disney'ın Atatürk dizisini AKP'ye güvenerek yayınlamadığını açıkladı
Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı Yaşam
Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı
Batman’da mısır tarlasında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu Yaşam
Batman’da mısır tarlasında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Sakarya'da samanlık alev alev yandı Yaşam
Sakarya'da samanlık alev alev yandı
Mehmet Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na 'gerçeği açıklayın' telefonu Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na 'gerçeği açıklayın' telefonu
Parmağını blendera sıkıştırdı, itfaiye ekipleri kurtardı Yaşam
Parmağını blendera sıkıştırdı, itfaiye ekipleri kurtardı
Kendini eve kilitleyip elinde bıçakla polise direndi Yaşam
Kendini eve kilitleyip elinde bıçakla polise direndi