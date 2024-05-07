Fatih Altaylı: Erman Toroğlu ayıp etti

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı: Erman Toroğlu ayıp etti
Gazeteci Fatih Altaylı, Erman Toroğlu'nun ayıp ettiğini belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Erman Toroğlu'nun A Spor'daki programda İsmail Kartal'la ilgili yaptığı konuşmayı esprili bir dille değerlendirdi.

Altaylı, "En azından Harvardlı değil" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Erman Toroğlu, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın puan hesabını eleştirerek “Matematik hocanın gözlerinden öperim” buyurdu.

Erman Hoca ayıp etti.

İsmail Kartal futbolculuktan gelen bir isim.

Öyle yüksek eğitim falan almışlığı da yok.

Kartal’ın Harvard Üniversitesi mezunu işvereni Ali Koç, kulüplerin Spor Toto’dan aldığı payın yüzde 4,5’tan binde 45’e gerileyerek azaltıldığını iddia ederse, muhtemelen ortaokul mezunu olan Kartal’ın puan farkının açıldığına inanmaması da son derece sıradan bir vakadır.

Bu arada Sadettin Saran da yakın çevresine başkan adaylığından çekildiğini söylemiş.

Ali Koç’un başkanlığa devam edeceği kulislerde konuşuluyor.

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