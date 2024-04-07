Fatih Altaylı Fenerbahçelilerin nasıl kandırıldığını açıkladı

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Bu akşam (Pazar) saat 21.30’da 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak mücadele için sarı-kırmızılılar tam kadro bir şekilde Şanlıurfa’ya geldi.

TFF’nin aldığı art arda skandal kararları protesto etmek için U19 takımı ile maça çıkacak olan Fenerbahçe saat 16.30’da İstanbul’dan ayrılacak.

Fenerbahçe’nin maça U19 takımı ile çıkma kararı camiayı ikiye bölerken ünlü gazeteci Fatih Altaylı kendi sitesinde yayınladığı köşe yazısında bu kararı alan Ali Koç’a sert eleştirilerde bulundu.

Ali Koç’un Fenerbahçelileri kandırdığını söyleyen Fatih Altaylı’nın ifadeleri şu şekilde:

"Türkiye’nin en büyük taraftara sahip, en saygın, en başarılı ve köklü iki kulübünden birini babasının kendisine aldığı bir oyuncağa çeviren Ali Koç beyefendiye mensubu olduğum camiaya ve dolayısıyla bana ettiği hakaretlerden ötürü vereceğim yanıtı lig sonuna saklıyorum ki, konunun şampiyonluk gibi sıradan bir konu ile alakası olduğu zannedilmesin.

Şampiyonluklar gelir geçer.

Mesele adamlıktır.

Ancak yine de bugün söylemek istediğim bir şey var.

Biliyorsunuz, bugün Şanlıurfa’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yılların en anlamsız, en manasız maçı var.

2022-23 sezonu Süper Kupa karşılaşması.

Aday olduğu günden beri tüm kulüplere “Bunlar federasyon falan yönetemez, bunları seçmeyin” dediğim ekibin kontrolündeki TFF, yüzüne gözüne bulaştırdığı Suudi Arabistan’daki organizasyon sonrası, bu maçı Şanlıurfa’da oynatma kararı aldı.

Benim kulüplere tavsiyem ise kupanın ikiye bölünüp, her iki kulübe bir yarısının verilmesi ve bu rezilliğin tarihe nakşolması yolunda idi.

Yapılmadı.

Oysa kulüpler ortak bir kararla “Biz bu maçı oynamayacağız” deseler bu çözüm olurdu.

Lig şampiyonluğu yarışının bu iki kulüp arasında geçmesi nedeniyle tansiyon zaten yükseltilmişken bu maçı oynatmak son derece manasız.

Bu maç oynanmamalı idi.

Ama ortak bir kararla.

Ancak bu da yapılmadı.

Ve Ali Koç binlerce kulüp üyesini toplayıp bir kongre yaptı.

Bu kongreyi yetki istemek için düzenlediğini söyledi.

Sözde ligden çekilme yetkisi.

Bunu yapamayacağını biliyorduk.

O da biliyordu ama on binlerce, milyonlarca Fenerbahçeliyi kandırdı. Türkiye’nin en önemli spor camialarından birini yanılttı.

Binlerce “iyi” Fenerbahçeli işini gücünü bırakıp kongreye gitti.

Ne oldu!

Hiç.

Bırakın ligden çekilmeyi, o yetkiyi de talep etmedi. Çünkü o zaman sorumlu olacaktı. Boşa sallamak kolay olmayacaktı.

Ama kongreden sonra “Kupa finaline çıkmayacağız” dedi.

Sonra o kararını da değiştirdi.

“U 19 takımıyla çıkacağız”a çevirdi.

Keşke bunu rakip kulübün başkanı ile konuşup ortak karar olarak alsalardı.

Yani her iki takım da bu anlamını yitirmiş alt yapı takımları ile çıksalardı.

Çok ama çok katılırdım.

Ama öyle yapmadı.

Kendi kendine bir karar aldı, değiştirdi, bir daha aldı.

Bugün sahaya nasıl çıkacaklar bilmiyoruz.

Ali Koç’a kalmış.

Ama Aziz Yıldırım’a katılıyorum.

Bu tarzıyla, bu yanlış bir iştir.

Galatasaray tam kadro çıkar ve 10-0 kazanırsa tarihe böyle geçer.

Genç takım, U bilmem kaç takım kimse hatırlamaz.

Ali Koç’un umurunda değilse bilemem.

Kimbilir belki de değildir.

Şükrü Saraçoğlu’ndaki büyünün bozulmasından sonra belki 6-0’ın keyfini de Fenerbahçelilerin elinden almak istiyordur.

Ne de olsa artık babasının kulübü"