Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin kararını açıkladı. TFF ters köşe olacak

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Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin kararını açıkladı. TFF ters köşe olacak
Olağanüstü Genel Kurula giden Fenerbahçe'nin alacağı kararı Fatih Altaylı ortaya çıkardı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak olan Süper Kupa maçına sayılı günler kala Fatih Altaylı’dan flaş bir iddia geldi.

2 Nisan’da toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da herkes ligden çekilip çekilmeyeceğini tartışırken Fatih Altaylı Fenerbahçe’nin TFF’yi protesto etmek amacıyla Süper Kupa maçına çıkmayacağını iddia etti.

İşte Altaylı’nın sözleri:

"Fenerbahçe, 7 Nisan'daki Süper Kupa Finali’ne çıkmayacak. O maç oynanmayacak."

FENERBAHÇE MAÇA ÇIKMAZSA NE OLUR?

“Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda Süper Kupa’da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF’nin karşılaşacağı maddi, manevi her türlü zararı (Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan cezai şart, tazminat, vb. dahil) tazminle yükümlü olduğu gibi, Süper Kupa’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz”

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