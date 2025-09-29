Fatih Altaylı hapisteki 100. gününde! “İnşallah durdurun falan demez herif”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile altı yıl sonra Beyaz Saray’da bir araya geldi. İki lider, altı yıl sonra Beyaz Saray'da araya geldi.

Erdoğan’ın Beyaz Saray’da 13 Kasım 2019 tarihinde yapmış olduğu son ziyaretten bu yana iki Devlet Başkanı en son haziran ayında NATO Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

100 gündür Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdi Türkiye’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığına dikkat çeken Altaylı, Akkuyu Nükleer Santrali’nin geleceğiyle ilgili endişelerini dile getirerek ABD ile yapılacak yeni nükleer anlaşmanın Rusya ile ilişkileri zora sokabileceğini belirtti. ABD ile yapılacak yeni nükleer enerji anlaşmasının Akkuyu’nun geleceğini tehlikeye atabileceğini belirten Altaylı, “Batı dünyası bu projeye yıllarca ilgi göstermedi. Şimdi gelip Rusya’dan enerji almayın diyemezler” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Biz Rusya'dan dünya piyasasının bayağı altında bir fiyata gaz ve petrol alıyoruz. Bunun yanı sıra boru hatları ve coğrafi yakınlık nedeniyle navlunda da çok düşük oluyor. Şimdi Rusya'yı ikame etmek için Irak petrolüne yeniden izin verecekler galiba ama yetmez. Türkiye petrol ve gaz ihtiyacının %70'e yakınını Rusya'dan alıyor. Bunun tamamını özellikle gaz tarafında Irak'tan alamazsın, Amerika'dan da alamazsın. Navlunu bile Rusya'dan alacağın petrolün fiyatı kadar tutar neredeyse. AK Parti döneminde her türlü enerji konusunda Rusya'ya aşırı bağımlı hale geldik. Rusya'dan aldığımız enerji için ödememiz gereken yaklaşık 30 milyar dolarlık ödemenin 2023 seçimlerinden önce ertelendiğini ve hala ödenmediğini ve hatta temdit edilen borç miktarının arttığını da biliyoruz. Yani Trump'ın bu tavrı Türkiye'yi zora sokar. Son zamanların tabiriyle eğer Trump bu konuda bastırmaya devam ederse bir de nur topu gibi bir Akkuyu sorunumuz olur.

RUSYA'YA HER YIL MİLYARLARCA DOLAR ÖDEYECEĞİZ

Akkuyu nükleer santrali Türkiye topraklarında inşa ediliyor ama aslında bir Rus nükleer enerji santrali ve ağır aksak da olsa ilerliyordu. Şimdiden 5-6 yıllık bir gecikmesi var ama sonuçta Türkiye bu santrale 12.3 cent/kWh alım garantisi vermiş durumda ve devreye girdiği anda Rusya'ya her yıl milyarlarca dolar ödeyeceğiz. Ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri ile bir nükleer anlaşması yapılıyor. Umarım bu anlaşma sonrası Trump, Rus santralinden enerji almayacaksınız diye tutturmaz. Şunu da anlatayım. Bu konuda Amerika'nın da tüm batı dünyasının da yatacak yeri yok. Türkiye AK Parti döneminde Akkuyu'da bir nükleer santral yapımı için ihaleye çıktı. 2005-2006 yılıydı. İhaleye kimse katılmıyordu. Hiçbir başvuru olmadı. Bu işi yapabilecek Amerika, Kanada, Fransa, Almanya, Güney Kore’nin bir teki bile bırak ihaleye girmeyi şartname bile almadılar. Son anda zannederim bakanlığın da ricasıyla Park Enerji Rus ortaklığı ile ihaleye katıldı. Sonra Park çıktı. Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma ile Rosatom'un başını çektiği bir Rus konsorsiyumu Rus finansmanı ile işe aldı. Batı dünyası ilgilenmedi. Hatta Türkiye bu işi yapamasın istiyorlardı. Şimdi aradan neredeyse 20 yıl geçmiş Türkiye ile nükleer enerji anlaşması. İnşallah Akkuyu’yu durdurun falan demez herif. Yani bu konuda Türkiye haklı. Hem gelme Türkiye'yi nükleersiz bırakmaya çalış hem de Rusya'dan rahatsız ol. Umarım böyle bir şey olmaz. Olursa da iktidar umarım buna pabuç bırakmaz.