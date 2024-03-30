Fatih Altaylı kime oy vereceğini açıklamış. Rengini belli etti

Türkiye yarın sandık başına gidecek. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin İBB adayı Murat Kurum arasında seçim kızışacak.

Yerel seçime saatler kala gazeteci Fatih Altaylı hangi partiye hangi adaya oy vereceğini açıkladı.

Fatih Altaylı Youtube üzerinden Hukukçu & Akademisyen Prof. Dr. Bahadır Erdem ile bir yayın gerçekleştirdi.

Altaylı yayında hem kime oy vereceğini hem de İstanbul’da ilçe belediyeleri arasında en favori adaylarını söyledi.

OYUNU KİME VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Altaylı, oyunu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na vereceğini belirtti.

Altaylı, “Bütün Türkiye’yi, tam yetki ile bir kişiye vermenin sakıncalarını gördük. O yüzden İstanbul’u da aynı kişiye ya da onun temsilcisine vermek istemem. Üstelik ülkenin diğer yarısının da, ülkede hak sahibi olması lazım, kendini tamamen dışlanmış görmemesi lazım. Bu yüzden oyum CHP adayına, İmamoğlu’na" ifadelerini kullandı.

"4 FAVORİ İSMİM VAR"

En favori 4 adayını da açıklayan Altaylı şöyle dedi:

1 numaraya koyacağım isim CHP’nin İstanbul Eyüp Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen oldu. İkinci favorim CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat. Üçüncü favori adayım ise CHP Üsküdar adayı Sinem Dedetaş. Dördüncü favori adayım ise CHP Şişli adayı Resul Emrah Şahan.