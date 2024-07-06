Fatih Altaylı kimseye katılmadı

Galatasaray'ın gayrimenkul ve Florya projeleri hakkında yetki almak amacıyla olağanüstü bir genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fatih Altaylı, Sarı - Kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda bazı açıklamalarda bulundu.

Özellikle Galatasaray'ın rakiplerine yüklenen Altaylı'nın ifadeleri şöyle:

Galatasaray yönetiminin Florya projesine yaklaşımını son derece yerinde buluyorum. Zira Galatasaray'ın bu işi yapması mümkün değil. Her kurumun kendine has yetenekleri vardır, Galatasaray Spor Kulübü ise bir emlak şirketi değildir. Ancak şu anki durumda bu işi ne kadar doğru yaptığımız konusunda tereddütlerim var.

Detayları burada paylaşmamız, bizden çok rakiplerimize yarar sağlar. Florya arazisi için '400-450 milyon Dolar' gibi rakamlar telaffuz ettiğimizde, ilgilenen firmalar 'Anlaşılan o ki bu kadar para istiyorlar' diyebilirler.

"GALATASARAY'IN SON VARLIĞI DEĞİL"

Ben bu projeyi destekleyeceğim. Üstelik Florya, Galatasaray'ın elindeki son varlık değil. Galatasaray'da satılacak çok varlık var. Rakiplerimiz de tam anlamıyla adil bir oyun içinde değiller. Arkalarında büyük holdinglerin desteği mevcut. SPK kurallarına rağmen bu nasıl mümkün oluyorsa..." şeklinde konuştu.