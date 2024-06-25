Fatih Altaylı milliyetçi tarafa gelecek vadeden tek partiyi açıkladı

Fatih Altaylı Türkiye ve dünya gündemini kendi YouTube kanalında değerlendirmeye devam ediyor. Altaylı yine siyaset gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gazeteci Altaylı milliyetçiliğe ve milliyetçilere gelecek vadeden tek partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın olduğu Zafer Partisi olduğunu açıkladı.

Fatih Altaylı konuşmasında “Milliyetçi tarafta gelecek vadeden tek parti Zafer Partisi. Ancak Zafer Partisi’nin de bir başka zaafı var.” İfadelerini kullandı.

Ayrıca Altaylı, Zafer Partisi’nin zaafını da açıklayarak “Zafer Partisi çok lider partisi. Teşkilatlanamıyor.” dedi.

Devamında ise Altaylı “Zafer Partisi güçlü, sağlam, hakiki bir teşkilat kurabilseydi bugün çok başka bir yerdeydi.” şeklinde konuştu.

"ZAFER PARTİSİ BAŞKA BİR YERDE OLABİLİRDİ"

Altaylı’nın konuşmasının tamamı:

Milliyetçi tarafa gelecek vadeden MHP dışındaki oluşumlarda aslında Zafer Partisi. Ancak Zafer Partisi’nin bir başka zaafı var. Parti çok fazla lider partisi. Lider önemli ama Zafer Partisi teşkilatlanamıyor, güçlü teşkilat kuramıyor. Bu aşamaya geçebilse, güçlü sağlam teşkilat kurabilse Zafer Partisi başka bir yerde olabilirdi özellikle göçmen sorununda. Hafta sonu ve bayram tatilinde göçmen sorunu iyice göze batar.

Antep’i koskoca güzelim şehri çöplüğe çevirmişler. Suriye mahalleleri oluşmuş tam bir rezillik. Biz daha bayramın ilk günlerinde Antep’i konuşurken İstanbul’dan ve başka kentlerden görüntüler geldi. Parklar plajlar işgal altında. Hele ki Florya plajı zannedersin ki Lazkiye plajı. Lazkiye plajında böyle bir görüntü yok. Esad onları oraya sokmaz. Bu görüntüler arttıkça Zafer Partisi tarzı partinin de oyu artma eğilimine girecek. Ancak Zafer Partisi teşkilatlanamıyor. Teşkilatlansa çok fazla oy alır.