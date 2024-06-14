Fatih Altaylı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı adaylıklarına ilişkin tartışmalar şimdiden başladı. Seçimlerde, ikinci parti konumuna düşen AKP'nin CHP ile normalleşme görüşmeleri yaptığı günlerde gazeteci Fatih Altaylı, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

YouTube kanalında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna ısınmaya başladıkça daha genel başkan gibi davranmaya başladığını belirterek Özel’in genel başkanlık tavrını ve tarzını öğrendiğini ifade etti ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hatırlatarak “Kılıçdaroğlu’nun bunu öğrenmesi 10 sene falan sürdü” ifadesini kaydetti.

“ADAY OLUR VE KAZANIR”

Önümüzdeki genel seçimlerde, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek, “Bence ne olursa olsun, bir dahaki seçimin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’dur.” ifadelerini kullandı.

Bu tercihin değişmeyeceğini ifade eden Altaylı, İmamoğlu için, “Aday olur ve kazanması büyük ihtimaldir” açıklamasını yaptı.