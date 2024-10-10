Fatih Altaylı telefonuna gelen ihbarı açıkladı: Devletin bilmemesi imkansız, içeride neler oluyor

İddiaya göre Karabük’ün Safranbolu İlçesi Sarıahmetli Köyü’nde bir tarikat, uyuşturucu bağımlıları ile ruh sağlığı bozuk olan kişileri tedavi edeceği iddiasıyla otel gibi bir yer açtı.

Söz konusu olayı programında anlatan Fatih Altaylı, “Bunun devletten gizli olması mümkün değil… Bir cemaat kim bilir başka nerelerde hangi cemaat böyle yer kurmuş, buralarda hasta tedavi ediyor. Psikiyatri değil, psikolog değil, yetkinliği yok, klinik psikologluk dersi almamış. Neler oluyor içeride bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Altaylı’nın programında anlattıkları şöyle:

“CİNSEL SUÇ, SÜBYANCILIK NE ARARSAN VAR…”

Şimdi biliyorsun okullar cemaatlere emanet… Okullarda vakıf adı altında faaliyet gösteren cemaatlerin hiçbir pedagojik formasyondan geçmeden okullarda bir tür dini, ahlaki eğitimler verdikleri biliyoruz. Bunun anayasaya aykırı olması bir yana, insan haklarına aykırı olması bir yana neye karıştıkları belli değil.

Çünkü bu cemaat ve tarikatlarda cinsel suç, sübyancılık ne ararsan var olan bu cemaatler okullara sokulmuştu. İsyan etmemize rağmen ne yazık ki bir tarikatlar cennetine çevrilen Milli Eğitim Bakanlığı’nda buna karşı hiçbir adım atılmıyordu, atılması da yakın zamanda beklenmiyordu.

“ÇOCUKLAR TARİKATLARIN KUCAĞINA BIRAKILDI”

Türkiye’de düzen değişmedikçe, çocuklarımız, torunlarımız, bu okullarda kim olduğu belirsiz cemaat ve tarikatların kucağına atılmış vaziyette.

Bu bana gelen bir ihbarla yola çıktı. Bir vatandaşın bana yaptığı ihbar. Okuyayım…

“Merhaba Fatih Bey, bugün programınızda bahsettiğiniz Recep Akdağ’ın akıl hastanelerini kapatması olayı ile ilgili yazıyorum. Dediğiniz doğru, hastaneler kapatılmış ve bu rehabilitasyon ve tedavi işi cemaatlere devredilmiş.

“EŞİMİN KÖYÜNE GİTTİĞİMDE BİZZAT ŞAHİT OLDUM”

Eşimin memleketi Safranbolu Sarıahmetli köyüne gittiğimde bu duruma bizzat şahit oldum. Burada madde bağımlılarını ve ruh sağlığı bozuk olanları, bir cemaatin köylüden aldığı arazi üzerine kurdukları otel gibi yerlerde tedavi ettiklerini öğrendim. Bunların bazıları da suçlu ve denetimli kontrol altında, her gün jandarmaya imzaya gidiyorlar. Cemaatin kurduğu yapıyı gözlerimle gördüm.

Gizli saklı bir yer de değil. Bu konuya değinmenizi rica edeceğim konunun doğruluğu için de köy ve adres veriyorum. Safranbolu Sarıahmetli köyü eski köy yerleşkesi.”

“NELER OLUYOR İÇERİDE BİLEMİYORUZ”

Bunun devletten gizli olması mümkün değil… Bir cemaat kim bilir başka nerelerde hangi cemaat böyle yer kurmuş, buralarda hasta tedavi ediyor. Psikiyatri değil, psikolog değil, yetkinliği yok, klinik psikologluk dersi almamış. Neler oluyor içeride bilemiyoruz.

RECEP AKDAĞ’IN MENZİL İLİŞKİSİ

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, Menzil Cemaati ile olan ilişkisi yeniden gündeme geldi. Akdağ’ın, bakanlığı döneminde cemaatle yakın ilişkiler kurduğu ve bu süreçte cemaatin Sağlık Bakanlığı’nda kadrolaşmasına katkıda bulunduğu iddia ediliyordu.

Menzil Cemaati’nin lideri Abdülbaki Erol’un 2023 yılında vefatının ardından cemaat içinde yaşanan miras kavgası, Akdağ’ın adının da tartışmalara karışmasına neden oldu. Akdağ’ın, cemaatin İngiltere’deki dergahına yaptığı ziyaret, bazı cemaat üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı ve dolandırıcılık suçlamalarına yol açmıştı.

Recep Akdağ, 2002-2013 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevini yürütmüş ve bu dönemde Menzil Cemaati ile olan ilişkileri sıkça gündeme gelmişti. Akdağ, bu iddiaları reddederek, cemaatle olan ilişkilerinin tamamen hayal ürünü olduğunu savunmuştu.