Fatih Altaylı tutuklandı!

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, Altaylı bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Altaylı savcılık ifadesinde, "Yaklaşık 3 dakika olan orijinal video, benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur.

Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videolardan kesilerek, anlam bütünlüğü bozularak, sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna servis edilmiş videodur" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI!

Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Dün bir anket şirketinin araştırmasına ilişkin yorumlarının ardından gün içerisinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın 'Senin suyun ısındı' dediği Fatih Altaylı akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

EŞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, "Salıverileceğini düşünüyor ve umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.