Fatih Altaylı uyardı: Suikast ihtimali yok sayılmasın

YouTube kanalında konuyu değerlendiren Fatih Altaylı, “Ferdi Zeyrek'in ölümünü suikaste bağlayan spekülasyonları Ferdi Zeyrek’in kızının başlattığı bir tartışmaydı. Ben bununla ilgili ilk yaptığım yorumda bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu düşündüm. Çünkü, Ferdi Zeyrek'in havuzun makine dairesine gireceğini öngörmek ve orada bir elektrik kaçağını organize etmek hakikaten çok fazla komplo teorisi gibi geldi. Fakat şimdi Özgür Özel'in söylediklerini, ailenin söylediklerini ve Elektrik Mühendisleri Odasının yaptığı açıklamayı da ekleyip hepsini üste koyduğumuz zaman insan olur mu da olur da diyor.” ifadelerini kullandı.

Altaylı, “Ben oturduğum sitenin havuzunun makine dairesine hayatımda girmedim aklıma bile gelmez nerede olduğunu da bilmem. Ama mesela birisi Ferdi Bey'i takip ettiyse ve rutininde biliyorsa ‘buraya girip çıkıyor’ falan diye böyle çeşitli yerlere bu tip tuzaklar kurduysa olabilir yani en azından bunların hepsinin araştırılması soruşturulması gerekir. Açıkçası Türk tipi ihmalkarlığı ve kötü ustalığı dandik iş yapma geleneğini daha fazla sorumlu gibi düşünmekle beraber bunca şeyden sonra bir suikast ihtimalinde yok sayamam. Böyle bir durum Allah göstermesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına gelse herhalde bir araştırma yapılırdı.” tespitinde bulundu.

Konuşmasına şöyle devam eden Altaylı, “Çok kuvvetli bir şüphe var. Çünkü daha önce çeşitli konuşmalarda kendisine bir suikast olabileceğinden kendisinin almış olduğu önlemlerden belediyede yaptığı tasarruflardan ötürü kendisine diş bileyenler olduğundan bahsediyor. Özgür Bey'e de ailesine de böyle olasılıklardan söz ettiği için belki de bir bakmak gerekir ama dediğim gibi hakikaten çok ince düşünülmüş bir suikast olur eğer öyleyse ve bu çok da korkutucu bir durum. Artık Türkiye korkutucu bir ülke oldu o yüzden olmaz diyemem yani.” diye konuştu.