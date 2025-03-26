Fatih Altaylı'dan bomba iddia: Kanada’da eylemci gencin pasaportuna el koydular!

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, son yayınladığı videoda çarpıcı bir iddiada bulundu. Altaylı, Kanada’da Türkiye Büyükelçiliği’nde gösteriye katılanların görüntü altına alındığını öne sürerek, çocuklardan birisinin belgesinin eksik olduğu belirterek konsolosluğa çağırdıklarını söyledi. Altaylı, konsolosluğa giden çocuğun pasaportuna el koyup ‘eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu’ndan al” dediklerini iddia etti.

DÜNYADAN DA TEPKİLER GELDİ

İBB Başkanı ve CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Türkiye’den gelen tepkilerin dışında dünyadan da gelmişti. Bunlardan biri ise Kanada’da oldu. İmamoğlu’na destek için protesto eylemleri yapıldı.

FATİH ALTAYLI'DAN GÜNDEM OLACAK İDDİA

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise İmamoğlu’na destek veren gençlerden birinin konsolosluk tarafından pasaportunun el koyulduğunu ve 'Eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu'ndan al' dediklerini iddia etti.

ALTAYLI: 'EYLEMCİSİN, GİT PASAPORTUNU EKREM İMAMOĞLU'NDAN AL' DEMİŞLER”

Altaylı, “Kanada'da Türk büyükelçiliğinin önünde gösteri olmuş. Büyükelçilikten gösteriye katılanları filme almışlar, fotoğrafını çekmişler. Daha sonra oradaki çocuklardan bir tanesini belgeniz eksik diyerek çağırmışlar. Konsolosluğa gitmiş çocuk, gidince pasaportuna el koymuşlar. Niye diye sormuş çocuk, 'Eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu'ndan al' demişler” ifadelerini kullandı.