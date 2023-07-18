Fatih Altaylı'dan kıyamet alameti gibi paylaşım

Fatih Altaylı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. İran'ın Basra Körfezi'nde ölçülen hava sıcaklığını takipçileriyle paylaşan Altaylı, 67 dereceye varan sıcaklıkla ilgili olarak çarpıcı bir yorum yaptı.

Fatih Altaylı'dan kıyamet alameti gibi paylaşım

Sadece siyasi gündeme dair paylaşım ve yorumlarıyla değil aynı zamanda bilim merkezli tartışma programlarıyla da öne çıkan Fatih Altaylı, dünyanın artan ısısına gönderme yaptığı bir paylaşımda bulundu.

Bilim insanlarını konuk aldığı programlarda insanlığın sonunun geldiğine yönelik yapılan açıklamalara gönderme yapan ve '6. Büyük yok oluş' ifadesini kullanan Fatih Altaylı, bir meteoroloji istasyonu tarafından Basra Körfezi'nde ölçülen hava sıcaklığı değerlerini takipçilerine aktardı.

67 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı ve 32 dereceyi aşan deniz suyu sıcaklığının dünyanın yaklaşmakta olan sonuna dair bir işaret olduğunu iddia eden Fatih Altaylı şu notu yazdı:

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"İran’da Basra körfezi kıyısındaki havalimanında bir meteoroloji istasyonu 67 C dereceye yakın bir sıcaklık ölçtü.

Aynı bölgede deniz suyu sıcaklığı 32 C dereceyi aştı. Zannederim Dünya insanlar için yaşanabilir bir gezegen olmaktan beklenenden önce çıkacak. 6. Büyük yok oluşa koşar adım gidiyoruz."

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