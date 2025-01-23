Fatih Altaylı’dan Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi’ye 'geyik' göndermesi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin, Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi’den “Sadece Ümit Özdağ yetmez Zafer Partisi hakkında da ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ten kapsamlı bir dosya hazırlanmalı” çıkışı gelmişti. Selvi’nin bu sözlerine Fatih Altaylı’dan da ‘geyik’ göndermesi geldi. Altaylı, “AKP’lilerin aralarında yaptığı geyiği gerçek gibi yazıyor. Belki de bir tarafından uyduruyordur.” dedi.

ALTAYLI: BELKİ DE BİR TARAFINDAN UYDURUYORDUR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi’nin ‘Zafer Partisi’ne de kapsamlı dosya hazırlanmalı’ sözlerine cevap verdi. Bugünkü YouTube videosunda konuşan Altaylı, “Abdulkadir Selvi, AKP’lilerin aralarında yaptığı geyiği gerçek gibi yazıyor. Belki de bir tarafından uyduruyordur. AKP, parti kapatmak zorlaştırılsın diye geldi. Bugün her partiyi kapatmak isteyen bir noktaya geldiler. Böyle olunca AK Parti değil AKP oluyorsun” dedi.

SELVİ NE DEMİŞTİ?

Abdulkadir Selvi, dünkü ‘Otel yangını değil ihmal öldürdü’ başlıklı köşe yazısında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin flaş ifadelerde bulundu. Selvi, “Ümit Özdağ hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçundan soruşturma açılması ise gecikmiş ama yerinde bir karar. Sadece Ümit Özdağ yetmez Zafer Partisi hakkında da ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ten kapsamlı bir dosya hazırlanmalı” dedi.