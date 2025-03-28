Fatih Altaylı’dan şok açıklama: RTÜK Başkanı AKP’ye komplo kuruyor

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, RTÜK’ün 72 saat süre tanımasına ilişkin, yanıt verdi. Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sert sözlerde bulunarak, “Bu adam AKP'ye komplo da kuruyor olabilir. Çünkü bu yapılanların hepsinin dışarıda bir karşılığı var” dedi.

RTÜK, dün yapılan kurul toplantısında çok sayıda haber kanalı için ağır cezalar verdi. Televizyon kanallarının yanı sıra, Fatih Altaylı ve Flu TV'nin YouTube hesaplarına, yayın lisansı almaları için 72 saat süre tanıması ise dikkat çekti.

ALTAYLI: SEN KİMSİN DE BENDEN LİSANS İSTİYORSUN

Olayın odağındaki isim Fatih Altaylı ise süre tanınmasına ilişkin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e "Sen kimsin de benden lisans istiyorsun, senin sıfatın ne .? Sen Radyo Televizyon Üst Kurulusun Ben Radyo muyum, yok Televizyon muyum, yok bizden lisans istemeniz hukuki değil. Kaldı ki 1000 tane YouTube kanalı varken neden sadece benden istiyorsun" yanıtını verdi.

“RTÜK BAŞKANI AKP'YE KOMPLO DA KURUYOR OLABİLİR”

Altaylı, cümlelerinin sonuna doğru RTÜK Başkanı’na sert sözlerde bulundu. Altaylı, “RTÜK Başkanı bu işi kan davasına döndürmüş. Ben çok RTÜK Başkanı gördüm. Daha da görürüm. Hüseyin Kocabıyık’ın söylemine katılıyorum. Bu adam AKP'ye komplo da kuruyor olabilir. Çünkü bu yapılanların hepsinin dışarıda bir karşılığı var. Bu işin yurt dışında da karşılığı var” dedi.

"Sen kimsin de benden lisans istiyorsun, senin sıfatın ne .? Sen Radyo Televizyon Üst Kurulusun Ben Radyo muyum, yok Televizyon muyum, yok bizden lisans istemeniz hukuki değil. Kaldı ki 1000 tane YouTube kanalı varken neden sadece benden istiyorsun"