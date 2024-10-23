Fatih Altaylı’dan şoke eden FETÖ değerlendirmesi!

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, “terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” demişti. Bahçeli’nin söylemi sonrası pek çok tepkiler geldi. Ancak ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Bahçeli’nin Öcalan açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Acaba diğer terör örgütünün lideri FETÖ’nün lideri ölmeseydi birkaç ay sonra o da mı acaba Meclis’e gelsin konuşturulsun bir af çıkarılsın falan mı olacaktı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında bir takım açıklamalarda bulunmuştu.

Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısını yapmıştı. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ALTAYLI: 15-20 GÜN ÖNCE MECLİS’E GELDİ

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Bahçeli’nin değindiği ‘umut hakkı’ yasasına ilişkin ayrıntıyı anlattı. Altaylı, 15-20 gün önce Meclis'e sunulan kanun teklifini işaret ederek, “Çok kısa süre önce TBMM’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında koşullu salıverilme yasağının kaldırılması 25.yılda koşullu salıverme imkanının sağlanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi veriliyor. Ne zaman? 15 gün önce veya 20 gün önce Meclis’te… Esas numarası 2/2583, başkanlığa geliş tarihi 25.09.2024… Peki bunu veren kim; DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez.” dedi.

"EĞER FETÖ’NÜN LİDERİ ÖLMESEYDİ O DA MI MECLİS’E GELSİN OLACAKTI

Daha önceden DEM Parti’nin bu karara ilişkin önceden hareket ettiğini söyleyen Altaylı, “Bu da çok enteresan Türkiye çok anormal günler yaşıyor. Acaba diğer terör örgütünün lideri FETÖ’nün lideri ölmeseydi birkaç ay sonra o da mı acaba Meclis’e gelsin konuşturulsun bir af çıkarılsın falan mı olacaktı diye doğrusu kafamda soru işaretleri oluşuyor birden bire” ifadelerini kullandı.