İktidarın İmralı süreci adımları devam ederken Abdullah Öcalan’ın yıllar önce Fatih Altaylı’ya verdiği ancak yayınlanmayan röportajın dördüncü bölümü yayınlandı. İşte 'Haber Komünü' isimli twitter adresinden yayınlanan bugünkü tartışmaları yeniden tetikleyecebilecek önemli başlıklar...

BARIŞ İÇİN 1 MİLYON İMZA KAMPANYASI VE İLK DEĞERLENDİRME

"Eşber Yağmurdereli “Barış için 1 Milyon İmza Kampanyası” başlattı. Türkiye’de barış isteyen, Güneydoğu’daki süren, akan kanın bitmesini isteyen “Barış için 1 milyon imza” Bundan haberiniz oldu mu?

Eşber Yağmurdereli’den haberim var. Böyle bir imza kampanyasını biliyorum yani.

KOŞULSUZ ATEŞKESE YAKLAŞIM VE BARIŞ TEMSİLCİLERİ

Şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye’de bu kanın durması için 1 Milyon aydın buna imza atacak. Eşber Yağmurdereli size böyle bir metni getirse, barış için imza atar mısınız?

Varım tabi. Size şunu söylüyorum; koşulsuz ateşkese varız. Şuanda barış temsilcileri nereden, kimden, sağdan da olabilir, İslamcılardan da gelirlerse büyük saygıyla karşılarım. Can-ı gönülden onları kucaklayacağım. Yer vereceğim. Çünkü bu savaş benim en zor yürüttüğüm bir savaştır. Çünkü çok tehlikeli bir savaş. Çok trajik bir savaş. Dünya tarihinde biraz eşi ender rastlanan bir savaş. Çok anlamsız, şurada ortada bir çete var diyor “biz kahramanlık savaşı yürütüyoruz” bizlik bir durum yok. Biz diyeceğim ki şimdi ‘ulusal kurtuluş savaşı, Türk düşmanlarımız’ diyeceğim ben bunu tehlikeli görüyorum. Böyle çok çetrefilli.

TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN GÖRME MESELESİ

Siz Türkiye’yi düşman göremiyorsunuz?

Tabi zor geliyor. Fazla düşman görmediğimiz için savaşı sürdürmek çok zordur. Sevmek istediklerimizle…

Çok ülkeyle savaşan…

PKK’li arkadaşlar diyor. Ölesiye savaşmışlardır. Doğal bir biçimde söylüyorlar. PKK’li arkadaşlar diyor. Birtane teğmenleri var bunların yanımıza geldi. Nasıl geldi onun hikayesini size söyleyeyim. Mustafa Özgüven miydi. O nasıl karar verdi öyle. Bizim bazı çözümlemeleri okumuş, birde nişanlısı varmış. Çözümlemeleri okuduktan sonra yeni bir özgürlük anlayışına ulaştım ve size büyük saygım, hayranlığım var dedi. Rica ederim beni Türkiye’ye teslim etmeyin, mümkünse beni Avrupa’ya felan gönderin dedi. Biz ona o imkanı verdik. Çok değerli insanlar olarak bağrımıza bastık. Bizim karakterimiz böyle. Şimdi bu askerlerde de durum böyle. PKK’de düşman icat etmek diye bir olay yok. Ama bu özel timciler öyle midir? O Diyarbakır’daki vahşeti gördünüz. Bu kafatasını parçalıyorlar. Bunun savaş lugatında yeri var mı? Esirler, ellerinde zaten hiçbir şeyin olması mümkün değil. Öldürme olurda o biçimde olmaz. Bu tür kaprisler yüz karası. O kafataslarını öyle parçalamak bugün ki çağımızda görülmemiş bir olay. Hiçbir gerekçesi de yok. Biz asker bırakıyoruz böyle kardeşler olarak.

GÜÇLÜKONAK TARTIŞMASI

Abiler olarak öyle sizde yakmadınız mı?

Hayır. Yakma işi Güçlükonak’taydı.

Bence Güçlükonak PKK’nin değil.

Değil kesin.

Peki bir şey daha var. İddia o ki belki sizin militan sayılarının azalmasındaki etkilerden biri Türkiye’nin bölgeye hakim olması. Artık PKK kendine adam toplamakta güçlük çekiyor mu? Eskiden yoğun katılımın olduğu biliniyordu?

Onun yolu daha değişik. Size yeni bir kaynak söyleyeyim. Irak Kürdistan’ında sürekli katılımlar var. Diğer yerlerden ve Avrupa’dan çığ gibi katılımlar var. Aldığım haberlere göre İstanbul dolu bekliyor. Metrepol kentleri var onlar dolu bekliyor. Bu fazla sorun olmaz. Zoraki bazı tedbirler var. Onların aşılmasıyla akın ederler ki biz fazla gelmeyi sakıncalı buluyoruz. Çünkü gerilla da sayının fazlalığı sıkıntı yaratıyor. O açıdan sıkıntı değil yani. Asker alma bizim için fazla sorun değil.

BARZANİ İLE İLİŞKİLER VE KUZEY IRAK

Barzaniyle bir mektuplaşmanız oldu son dönemlerde. Sizden istediği ne? Biat mı ediyor, size bağlı…

Sanmıyorum. Sayın Mesud Barzani de olsun Sayın Talabani’de olsun bu son 96’da farklı bir düzey gelişti. Daha doğrusu Güney Kürdistan ile Kuzey Kürdistan ilişkilerinde farklı bir düzey gelişti. Eskiden bunlar bizim fazla kontrolümüzde değillerdi. Ve bir iki savaşta da TC ile Çekiç Güç ile birlikte hareket ediyorlardı. Çekiç Güc’ün tasfiyesiyle birlikte bizim KDP’yle en son yürüttüğümüz savaşın sonucunda bizim genel politik çizgimizin kabulü yönünde bir gelişme oldu. Şuanda Sayın Barzani’nin yürüttüğü çizgi bizim genel çizgimizin içindedir.

KUZEY IRAK’TA ETKİN OLMA PLANI

Kuzey Irak’ta daha etkin olmak, Kuzey Irak’a yerleşme planınız var mı?

Sadece o değil. Ortadoğu’da yürüttüğümüz çizgi dahilinde çalışıyor Sayın Barzani.

Siz Kuzey Irak’a yerleşmeyi düşünüyor musunuz?

Zaten içindedir. Bütün stratejik alanlar içlerindedir. PKK düşmanlığı orada olmayıncaya kadar, Kürtlerin birlikteliğine zarar vermeyecek bir oluşum ortaya çıkıncaya kadar da biz orada etkinliğimizi sürdüreceğiz.

KUZEY IRAK VE KÜRT NÜFUSU

Kuzey Irak sizin kendi bölgeniz.

Zaten halkımızdır. Zaten binlerce Güneyli’de var. Sadece Kuzey’den gelen Kürt değil Güney Kürtleri yoğun geliyorlar. Bir de politik olarak çizgi sağlanmıştır. Talabani’de farklı çizgi geliştirmeyeceği ortaya çıkınca bu da önemli bir gelişmedir. Mektuptan ziyade böyle bir çizgi hükümlülüğünü geliştirme durumu var.

Peki İran’da ne düşünüyorsunuz. İran’da bir sürü PKK kampının varlığı biliyor?

Biz İran’a ikinci planda fazla yer vermiyoruz. İran’da bize özel düşmanlık yapma durumunda değil. Hatta kendisi bizi ilişkisiz bırakmak da istemiyor. Bütün bu Türkiye’nin söyledikleri de fazla anlamlı değildir. Biz İran’da ihtiyacımız olduğu kadar çalışırız.

İran buraya yerleşmeyin ama burayı kullanın mı diyor?

Evet. İran istese de istemese de … Bu Ortadoğu devletleri şimdi PKK’yi tanıyor. Ben size şunu da söyleyeyim. Ben burada bir zavallı değilim, kukla değilim. Ortadoğu’da benim bir yerim var. Komploda olabilir. Her gün oluyor öyle şeyler. Ama şuanda özüm, kimliğimle ben varlığımı korumuşum. İran’da eğer bize tümüyle git buradan derse biz daha fazla iş yaparız. İran bundan çekiniyor. Yok kardeşçe filan gelir dostluk ederse biz bunu niye uygun görmeyelim. Böyle durumlar var. Bu Irak içinde geçerli, Rusya içinde geçerli. Çoğu ülke içinde geçerli. Türkiye bunu doğal kabule yansıtmıyor.

RUSYA İLE SÜREN İLİŞKİLER

Rusya’daki yerleşimleriniz halen sürecek mi?

Tabi sürecek. Bu konuda da Türkiye’yi aldatıyorlar. Kesinlikle benim daha dün aldığım habere göre Rusların fazla açıklamak istemiyorum ama “keşke daha üst boyutlu ilişki biçimi yakalasak sizle” diyor.

Rusya mı söylüyor?

Evet.

SURİYE KÜRT PARLAMENTOSU VE FEDERAL YAPI TARTIŞMASI

Suriye’nin Kürt parlamentosuyla PKK’nin çok direkt bir bağı var mı? Yoksa siz onu ulusal Kürt kongresinin unsurları olarak mı…

Var tabi. Kürt parlamentosunun sembolik bir değeri vardır. Bana göre Federe Kürt Parlamentosu’nun yolunda bir adım olarak değerlendirilmelidir. Ben Türkiye modelini düşünürken bir federal meclis hükümeti modelini düşünürüm ama Kürtlere özgü bir federe meclisin de oluşmasını da her zaman söylemişimdir. Bu paralelde bir adım olarak değerlendiririm.

ÜNİTER DEVLET TARTIŞMASI

Yani bu az önce söylediğiniz “Türkiye’nin üniter devlet yapısına karşı değilim” o zaman burada açığa düşmüyor mu?

Hayır. Düşmez. Bir Almanya herhalde üniter devlettir.

Ama artık Almanya’da federasyon yok?

Cumhuriyetlerin federe meclisler ve hükümetler vardır.

Almanya’da yok?

Var hayır var. 13 tanedir.

Almanya örneği niye diyorsunuz siz?

Daha değişik bir modelde olabilir.

Nasıl bir model. Var mı öyle bir model dünyada?

Niye olmasın. Belçika modeli var. Hatta İspanya modeli, Arap modeli, Afrika, Amerika modeli var. Modelden fazla ne var yani. Meselelerin böyle üniter devlet yapısı diyorsunuz ama gerçekten bir şey anlamıyorsunuz. Devleti fetiş hale getirmişsiniz. Devleti demokratikleştirmek lazım. Devleti tabu olmaktan çıkarmak lazım. Devlet baba felsefesini bırakmak lazım.

Baba olacak ki belki parasını yiyelim? (Gülüyor)

Bunlar insanı küçültüyor. Devlete karşı insanı büyütelim. Bu benim tezimdir. Devlet küçülsün insanlar büyüsün. Tamam mı? Diğer bir şey herkesin görüşü olsun ama demokrasi hepsinde olsun. Her cinsin kendisi, kendi kimliği olsun. Her ulusun, her kültürün kendi ismi, kendi kültürü olsun. Bunların hepsi neden demokrasi içinde, zaten demokrasi de bu değil mi, içinde bir arada olması. İlla üniter, illa sen hiçsin, sen cücesin. Kim büyüsün o devlet. Bunun mantıkla bağdaşır yanı var mı. İleri devletler de böyle midir? Bundan niye korkuyorsunuz. Özellikle Türk siyasileri de neden biraz kafalarını açmıyorlar. Şimdi devletin böyle demokratikleştirilmesi diğer bir deyişle; insanların, kültürlerin, kimliklerin, cinslerin, sınıfların hatta kendilerini formüle etmeleri, kendilerini organize etmeleri bölünme değil, devletin zayıflaması falan değil, yeniden düzenlenmesidir. Türkiye buna mı karşı? Ben bunu tartışmak istiyorum. Kürtler de bunun içinde kendi kimlikleriyle, en insani, demokratik haklarıyla yapılansınlar diye bir uğraş veriliyor. Bu güzel bir şey. Lütfen bunu Türkiyeliler biraz anlamalı. Türkiye’nin önündeki en temel adım da budur. Benim Türkiye’de siyasete müdahale etmemin… Türkiye halkının içinde vazgeçilmezliği buradadır. Bunlar çok gerekli. Türkiye’nin sınırlarına kimse bir şey demiyor. Ordunun da bu konuda bazı tabuları kırması lazım. 13 yıllık bir savaşı denedi, bizi yıkamadı. 30 kişiyken yıkamadı. Şimdi yıkabilir mi? Yüzü aşkın alanlarımız var. İçeride öyle, dışarıda öyle. Mümkün değil, ha ben öldüm. Benden daha tehlikelileri çıkar. Açık söyleyeyim.

LİDERLİK VE ÖRGÜT DENGELERİ

Var mı yerinize geçecek kimse?

Daha tehlikelileri diyorum. Benim yapacağım en iyi iyilik, -sayın valilere de söylüyorum ki- ben iyi bir organizatörüm. Bu tehlikeleri fazla ortaya çıkmadan… Ben bazı arkadaşlarımı çok kötü göstermek istemiyorum ama kendi yakın arkadaşlarını bile bir çırpıda indiriyorlar. Biliyorsunuz Türkiye de dağıldı. İşte çeteler birbirini nasıl vuruyor, değil mi? Şimdi bunları önlememiz gerekir. Bu öldürme işine son vermemiz gerekiyor. Onun için iyi bir organizatör olduğuma inanıyorum. Geniş bir demokrasi açılımı altında, işleri yavaş yavaş geniş bir siyasi diyalog ortamında bir mecraya akıtalım. Ordu bundan korkmasın. Ordu Almanya’da ne kadar organize ediliyor, Amerika’da bile ne kadar demokratik? Onlar dünyanın en güçlü orduları. O ordu yine güçlü, ayakta kalabilir. Şimdi bu generaller diyecekler, “Apo yine taktik yapıyor.” Taktik ama bunlar iyi, güzel taktikler. Bundan korkmalarına bir anlam vermiyorum. Ben bu vesileyle aslında 97 için umutlu olmak istiyorum. İster Erbakan kanadından, ister askerler kanadından gelsin, bazı açılımların mutlaka…

Sanki askerlerden daha umutlusunuz gibi bir hava seziniyorum sözlerinizden?

Ben çözümden umutluyum aslında. Çözüm istediğim için yani. Siyasiler fazla güç sahibi olmadığı için bazen, “Tutarlı askerler, subaylar” filan diye bazı deyimler kullandım. Gerçi bunlar Türk ordusunda çok azdır ama çıkabilir.

TÜRK ORDUSU VE DİSİPLİN

Kendi militanlarınıza Türk ordusunu örnek gösterdiğiniz oldu zaman zaman, değil mi?

Tabii. Ben her zaman Türk ordusundaki disiplini, nizamı bizim arkadaşlara örnek olarak gösterdim. Bu zaten en önemli yanlarıdır. Yalnız gerçekten bir de dediğim bir komutanlıkla icra edilse, Türk ordusu kötü bir şey değil. Öyle biz her şeyiyle kötülemiyoruz. Biz onun özel savaş mantığını, özellikle şu anda yürüttüğü savaş mantığını çok anlamsız, çok rezil buluyoruz. Yoksa çok değerli subaylar var gerçekten. Oldukça kendine hakim insanlar ordu içinden çıkıyor. Ne yazık ki bunlar doğru bir siyasete etkili olamıyor. Türkiye’nin sıkıntısı burada. Şimdi burada orduya davetiye çıkarıyor diye kimse…

Öyle bir hava var…

Hayır hayır hayır. Ordu ile tümüyle… İşte “Siyaseti siyasiler yapar. Orduyu da askeriye yapar” onlar yanlış şeyler. Dünyada da yanlış, Türkiye’de daha fazla yanlış çıktı diye Fransa kötü mü oldu? Bir Lebed (Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksandr Lebed) çıktı Çeçenistan’da savaşı durdurdu, kötü mü oldu? İyi bir şey oldu. Türkiye’de de birkaç böyle asker çıkarsa sesini duyursalar, -darbe yapsalar demiyorum- ağırlığını koysalar. Kötü mü olur? Bunlar iyi şeyler. Birkaç cesur siyasetçi çıkarsa Mesut Yılmaz’ı olumlu buluyorum aslında. Eğer tutarlıysa, tekrar zikzak yapmayacaksa. Bunlar iyi sözlerdir. İnsan daha fazla çıksın ve böylece yeni bir süreç başlasın istiyor. Benim bu çözümdeki istemim budur. Şundan bundan umut veya beklenti içinde olmam değil de, bir çözümü yakınlaştıralım diye her zaman bana hakim olan bir hava var. Bunu yansıtmak istiyorum.

BAYRAKLAR VE SEMBOLLER

Arkanızda üç tane bayrak var. Birisi parti bayrağı, biri galiba ordunun bayrağı, birisi… Sarı, kırmızıyı seçmişsiniz. Galatasaraylı olmanızın bir etkisi var mı bunda?

(Gülerek) Kürtler renkleri çok seviyorlar. Sen gösterdin, şimdi görüyorum. Çok ilginç. Bilmiyordum arkamda bunların ne olduğunu. (Gülme) Yani Apo’nun renklere tapan bir insan olmadığını söylemek için, bunları söylüyorum. Ama Kürtler renkleri seviyor. Kaldı ki her halkın bir renginin olması da güzel bir şey. Bu vesileyle şuna açıklık getirmek istiyorum: Bu Ankara’da HADEP Kongresi’nde bir bayrak indirmesi oldu. Kesinlikle biz ondan üzüntü duyduk. O kişi de öyle PKK’li filan değildi. Ve HADEP’lilerin de ona yol açmaları olumsuz olmuştur. Yani yapan da yaptıran da olumsuz rol oynamıştır. Benim Türk bayrağına şimdiye kadar… Çok iyi hatırlıyorum, bir gösteri yapılacaktı. Baktım arkadaşlar Menavra’da gidip bir Türk bayrağını asıyorlar. Bir karakolu işgal edecekler. Ben, “Yok” dedim. Sayın Birand’ın sanırım o ilk röportajındaydı. Kendim gittim, “Öyle şeyler yapmayın” dedim.

92’deydi galiba değil mi?

Hayır 88’de. Dedim, “O bayrağı gidin alın, öyle yapmayın” dedim. Bu benim duygumdur. Ben bunu öyle çekindiğim için size söylemiyorum. Türk bayrağına öyle hakaret etme diye şimdiye kadar -niyet düzeyinde bile- benden bir şey geçmemiştir. O hatayı başkaları yaptı ama bize yıkıldı. Korkunç bir şovenist dalgaya dönüştürüldü. Bunlar doğru değil. Solcular bile yazdı, “Ya PKK onurunuzu çiğnedi” falan. Bunlar yanlış şeyler. Şu iyi bir şeydir: Birçok halkta ulusal renkler vardır. Bir Türk bayrağı oluyorsa, Türkleri temsil eden de birkaç rengin olması zenginliktir. Ne Türkler onları inkar etsin, ne onlar Kürtleri inkar etsin. Renkleri sevelim. Oldu mu? Tek bir rengi değil, birçok rengi sevelim.

Siz sarı, kırmızı seviyorsunuz galiba?

Şimdi bilmiyorum gereği var mı…

GALATASARAY VE FUTBOL

Ne yapacak Galatasaray, onu merak ediyorum ben. Sizin görüşünüz ne? Bu sene Galatasaray

Yeri midir?

Futbol muhabbeti her zaman yeridir.

Bazı hatalar yaptığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Geçen yıllarda özellikle Adnan Polat döneminde stratejik bazı hatalar yaptılar. Gerçi o akıllı birisiydi. Fakat transferler meselesinde hatalar yaptı. Zamanlama hatası, isim hatası yaptı. Fatih Terim çalışkan bir isme benziyor. Olgundur, ciddidir. Bence biraz toparlar ve biraz toparlamışa benziyor. Son transferler iyidir. Fakat o Hayrettin meselesinde çok büyük hatalar yaptılar. Artık kötü konuşacağım. Öyle bir kafasızı kesinlikle başından itibaren almayacaklardı. En önemli hataları budur ve çok pahalıya mal oldu.

Galatasaray’ın bir maçında İstanbul’a geldiğiniz konusunda bir rivayet çıktı?

Hayır. Hayır ben oraya gelmedim de Metin Oktay’lı bir maçı seyretmiştim.

Yıllar önce?

Ankara’da yani.

İstanbul’a gelip maç izlediğiniz söyleniyor ama?

Hayır bu doğru değil. Metin Oktay’lı bir maçı gördüm, hatta bir kafa golüne de tanık oldum. Ben 1963’te bir Galatasaray hayranıydım. O da sanırım kişilikli bir takımdı bana göre. Ali Şen üzülmesin.

FUTBOL YÖNETİCİLERİ

Ali Şen için ne diyorsunuz?

Biraz yaygara yanı fazla olan birisi. İyi işler de yapmıyor. Bu federasyonu tümüyle karşısına alması. 25 milyon taraftarın umarım yelkenini kamuoyunda gündemleştirmesi tutarlı bir şey değil. Bu anlamda Galatasaray’ı hem yönetim hem kitle olarak onu da şovenizme bulaştırmak istiyorlar ama bana göre biraz daha oturaklı. Ayrıyeten ben bu futbolu böyle Hagi mesela, geldi estetik buluyorum ona biraz hayranlık duyuyorum. Metin Oktay’da öyle bir isim.

KÜLTÜR, KADIN VE ÖRGÜT

Siz gelmeden önce sizin arkadaşlarınız burayı hazırlarken “foto böyle olsun, şunu da şuraya bıraklım, başkan gelirse kızar, bunu beğenmez kaldır” felan.

Bu açık. Bu oldu mu her yer mükemmel olmak zorunda.

Peki Kürt kültürü var mı? Bunu yaratmak için çaba göster…

Var var. Bunu geliştirebileceğiz. Zaten bu mücadelenin bir nedeni de öyle bir olayı ortaya çıkarmaktır. Mesele ben kadın olayı üzerine son zamanlarda çalışıyorum. Kadın bir kültürel olaydır aslında daha çok. Bir savaş olayından zerre bir kültürel olayıdır. Şimdi en iyi kadınların gariptir bazı yabancılar geldi. Kendi ülkelerin kızları çok gelişmişti. ‘Biz sizin kızları çok daha doğal buluyoruz ve yani çok yaşlı olmasak nerdeyse aşık olacağız’ dediler. Bu sözleri duyduk. Bence bu da bir kültürel çiçeklenmedir.

Siz örgütte kadınlara çok üst düzeyde yer vermeye başladınız.

Evet. Bunu giderek daha iyi buluyorum. Son zamanlarda yine geçenlerde Mayıs ayında kapsamlı bir değerlendirme yaptım. Çok ilginç bir isim buldu. Sanırım Zeki Müren’in öldüğü günlerdi. Dedi ki bu kitabın ismini Erkeği öldürmek. Şimdi “Öl” adlı bir kitap çıkıyor. Zeki Müren tahlili benden istediğinde kültür sanata ilişkin olduğu için söylüyorum. Ben dedim bu Türkiye’de geliştirdiği aslında bu maço Türk erkekliğini biraz kadına yaklaştırdı, biraz demokratlaştırdı. Özü budur Zeki Müren’in. Maalesef son zamanlarda onu savaşa karıştırdılar. Bana göre bu buna tepki. Hatta onu o stüdyoya çıkarmaları ki o kadın faşizmiyle biraz ilgilenmişti, bazı nedenlerle onu oraya götürdüler. O onurlu bir insandı tepkisini de bence o ölüm tarzıyla, son cümleleriyle gösterdi. Ben onun o sözleri inanarak söylediğine inanmıyorum. Gerçekten o büyük bir ses sanatçısıydı.

ÖZEL HAYAT VE KADIN ÇALIŞMALARI

Konuşurken birden bire aklıma geldi. Siz kadınlara düşkün birisiniz. Kadınlara düşkünlüğünüz hep ön plana çıkıldı sizin bir dönem.

Yine size bir anımı hatırlatayım. Bizim köy hocasına şunu soruyordum 300 metreden öteye; “Hocam şu oyun oynayan kadınlar var. Baksam haram mı, helal mı?” “Yok oğlum, bunlar köy imamı bakabilirsin” diyordu. Yani böyle yetiştim ve siyasalın son sınıflarına kadar da en ufacık bir kadının eline elim değmemiştir. Yani bunu şunu için söylüyorum; Kendime biraz hakim ama son zamanlarda… Ki ayrı bir evlilik olayı falan gelişti, onu burada fazla anlatamam. Bu başlı başına bir siyasal olay. Kadın sorununa büyük ilgi duyuyorum son 3-4 yıldır. 3 bini aşkın kadın mücadelecisi ortaya çıktı. İnanılmaz cesur kadınlar ortaya çıkıyor. Ayrıyeten kadın biraz daha güzelleşiyor. Ben buna kadın çalışmaları diyorum. Adını siz ne koyarsanız koyun. Kadın çalışmaları, güzel bir çalışmadır.

Türk basında şöyle yansıdı; -size açık söyleyeyim o zaman- “Abdullah Öcalan kendi harem kurdu” dendi. Böyle bir şey oldu mu?

Hayır hayır. Kızların hepsi burada. Bir de bir gün görürsünüz. Kızlarla çalışmak güzel bir şey. Bunun şöyle savaşını veriyorum. Dedim ya Zeki Müren örneğinde; buna da büyük suçlama yapıldı. Çok hakaret de edildi o adama. O adam güzel yaşamak istiyordu. Şimdi bunu anlayın. Kelimeleri sağa-sola fazla uzatmaya gerek yok. Kadınla doğru yaşamak bir sanattır. Kadınla yakınlaşmak bir sanattır. Şimdi ben, “Kürt kızları yalnız” diyorum size. Maalesef en iyileri gidiyorlar feodal ağa tarzını uyguluyorlar. Şimdi o kızları onların kontrolünden almak istiyorum. Sevgiyi öğretmek istiyorum. Mustafa Kemal’de bunu yaptı. Size anti-parantez olarak bunu belirteyim. Onun son zamanlarda yanına aldığı kadınlar vardı. Bunları hep Atatürk kullandı diye de değerlendirmemek gerekir. İyi bir şeydi aslında o. Ben bunu daha yaygın, daha örgütlü yapıyorum. Görev veriyorum çoğuna. Ama hepsine de büyük çabalarla yanımda olsun, cephede olsun büyük hizmet etmekten zevk duyuyorum. Adeta bir aşk gibi bir şey bu yani.

ÖRGÜT İÇİ EVLİLİK VE AŞK TEORİSİ

Örgüt içinde bir biriyle evlenenler var mı?

Ben buna aşk teorisi diyorum. Teorisi iyi anlaşıldıktan sonra (Her şeyi teorilere bağlıyorsunuz) uygulanması görkemli olur.

Size çok teşekkür ediyorum

Ben de size çok teşekkür ediyorum."