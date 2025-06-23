Fatih Altaylı'yı Ebru Şallı'nın kocası tutuklatmış! Uğur Akkuş'un paylaşımlarının sırrı çözülemedi

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle önceki gün gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

'Suyun ısındı' mesajı nedeni ile Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının nedeni olarak Oktay Saral gösterilirken Ebru Şallı'nın boşanma arifesindeki kocası Uğur Akkuş'un 'tutuklattım' mesajları gündeme bomba gibi düştü.

EBRU ŞALLI ALTAYLI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Ebru Şallı, Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğünü ispatladıktan ve mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırmasından sonra Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki programa katılmıştı. Program Uğur Akgüneş'i çileden çıkarmıştı.

UĞUR AKKUŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının ardından kamuoyunda destek mesajları artarken, eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın boşanma sürecindeki eşi Uğur Akkuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Uğur Akkuş, Fatih Altaylı'nın tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Ne oldu, seni tutuklatacağım dedim!” ve “Sıradaki gelsin” dedi.

AKKUŞ: “YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENECEKSİNİZ”

Ebru Şallı'nın daha önce şiddet gördüğünü belirterek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Uğur Akkuş, sosyal medya paylaşımlarında, “Bende yalan olmaz. Ben ne dersem yaparım. Yavaş yavaş öğreneceksiniz, size öğreteceğim!”, “Sıradaki gelsin bakayım, durdurun beni durdurabilirseniz” gibi ifadelerle açıklamalarda bulundu.

AKKUŞ’UN GEÇMİŞTEKİ YARGI SÜRECİ

Uğur Akkuş, 2024 yılında gerçekleşen bir alışveriş sırasında karşılıksız çek verdikleri iddiasıyla yargılanmıştı. Bu dava sonucunda “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 83 bin 320’şer lira para cezasına