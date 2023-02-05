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  • Fatih Erbakan 28 Şubat'ın arkasına sığınarak Altılı Masa'nın Mutabakat Metni'ni hedef aldı

Fatih Erbakan 28 Şubat'ın arkasına sığınarak Altılı Masa'nın Mutabakat Metni'ni hedef aldı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, altı siyasi partinin oluşturduğu Millet İttifakı tarafından açıklanan Ortak Mutabakat Metni için “Ülkeyi yeniden 28 Şubat’ın karanlık günlerine döndürmeyi vadetmektedir” dedi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 18:46
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Fatih Erbakan 28 Şubat'ın arkasına sığınarak Altılı Masa'nın Mutabakat Metni'ni hedef aldı

Fatih Erbakan 28 Şubat'ın arkasına sığınarak Altılı Masa'nın Mutabakat Metni'ni hedef aldı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’da bir otelde düzenlenen partisinin ‘İktidara Yürüyoruz’ temalı İlçe Başkanları toplantısında konuştu. Yeniden Refah Partisi’nin, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen siyaset anlayışı ile yeni kurulmasına ve tüm imkansızlıklara rağmen Türk siyasetinin en hızlı büyüyen ve en güçlü aktörlerinden biri haline geldiğini iddia eden Erbakan, asıl büyük sürprizi 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerde yapacaklarını söyledi. Metal yorgunluğu yaşayan mevcut iktidarın emeklilik zamanının geldiğini, adaylık kavgalarıyla sık sık gündem olan altılı masanın da millete verecek bir şeylerinin olmadığını kaydeden Erbakan, halkın bundan dolayı her geçen kendilerine ilgisinin arttığını öne sürdü.

"ALTILI MASA'NIN MUTABAKAT METNİ ASKERİ VESAYETİ GERİ GETİRMEYİ VADEDİYOR"

30 Ocak’ta Millet İttifakı'ın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metnini eleştiren Erbakan, ortaya konulan metnin ülke gerçeklerinden ve vatandaşın gündeminden kopuk olduğunu iddia etti.

Erbakan, “Bu metin askeri vesayeti geri getirmeyi vadetmektedir. Eski Türkiye’nin kısır çekişmelerini, çift başlı yönetim anlayışını ve ülkeyi yeniden 28 Şubat’ın karanlık günlerine döndürmeyi vadetmektedir. Genelkurmay ve kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olmayacak vaadi ülkeyi yeniden üniformalı vesayet rejimine döndürmekten başka bir anlam taşımıyor. Ekonomik krizin pençesindeki vatandaşlarımızın dertlerine derman ümidi veren bir tane bile somut teklifleri yok; vaatleri sadece “cek, cak” edebiyatı. Bakınız metinde diyorlar ki, “Enflasyonu iki yıl içinde tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz. Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız. Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.” Bunları söylemek kolay da, neyi nasıl yapacakları, ‘hangi projeyle hangi kaynakla yapacaksınız’ bunlardan metinde eser yok” diye konuştu.

"YSK'NIN VERECEĞİ KARARA HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmaları da değerlendiren Erbakan, "Herkesin kendi gücüne, çalışmasına odaklanması ve kim aday olursa olsun, ‘karşımızda Sayın Cumhurbaşkanı da olsa biz bu seçimi kazanırız’ anlayışıyla çalışmasını sürdürmesi lazım. Bu konuya çok fazla takıldılar. Halbuki 'Sayın Cumhurbaşkanının karşısına kim çıkarsa çıksın, Sayın Kılıçdaroğlu da olsa, bir başka aday da olsa biz rahatlıkla Millet İttifakı olarak seçimi kazanıyoruz, sorunumuz yok' diyorlardı. Şimdi nedense bozuk plak gibi başa sarıyorlar. Artık seçim takvimi başladı. YSK'nın vereceği karara herkesin saygı duyması gerekecek. O kararı beklemek ve bu tartışmayı çok uzatmamak lazım." dedi. (DHA)

 

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Kelaynak
5.02.2023 19:49
Muhteremler safları sıklaştırmaya başladığına göre tünelin ucunda ışık var demektir.  
 
Hacı Bektaş
5.02.2023 19:44
Bu adamın hangi sözü yanlış siz onu deyin bana.  
 
1950
5.02.2023 19:37
Babasında zerre bir şey almamış !!!  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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