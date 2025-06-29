Fatih Erbakan çok sert konuştu: "Terbiye edilmemiş aygır gibiler"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'daki kongrede konuştu. Erbakan, İslam dünyasının saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'deki soykırımın ve İsrail ile ABD'nin komşu Müslüman ülkelere yönelik saldırılarının sürdüğünü vurguladı. "Terbiye edilmemiş aygır gibi nereyi bulurlarsa orayı tepiyorlar" ifadesini kullanan Erbakan, hukuk ve adalet tanımayan bu anlayışın Müslümanları katlettiğini söyledi. Erbakan, İncirlik Üssü'nün ve Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmasını, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatının durdurulmasını talep etti.

Ekonomi yönetimini de eleştiren Erbakan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından vergilerin yüzde 200, akaryakıt fiyatlarının 20 dolardan 53 dolara, döviz kurunun 18 dolardan 40 dolara yükseldiğini iddia etti. Faizlerin yüzde 8'den yüzde 55'e çıktığını belirten Erbakan, 30 binden fazla şirketin iflas ettiğini ve enflasyonun hala yüksek seyrettiğini dile getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyonun yüzde 35, İstanbul Ticaret Odası'na göre yüzde 46, ENAG'a göre ise yüzde 71 olduğunu aktaran Erbakan, sabrı kalmayan milletin 2026 ilkbaharında sandığa gitmesini istedi.