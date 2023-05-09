Fatih Erbakan: Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek

Fatih Erbakan, milli eğitim müfredatının değiştirileceğini söyledi. Eğitim sisteminin "ahiret öncelikli nesiller yetiştirmesi" gerektiğini belirten Erbakan "Allah korkusu olan nesiller, yetiştirecek" dedi.

Fatih Erbakan: Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek

6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi tartışmasıyla gündemde olan ve Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da skandal açıklamalarda bulundu.

Eğitim sistemini değiştireceklerini belirten Erbakan şunları söyledi:

Ailemizi korumamız lazım. Gençlerimizi korumamız lazım. Çocuklarımızı korumamız lazım. Milli Eğitim müfredatı, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek. Erbakan hocamızın tabiriyle 5'in 4'ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir.

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