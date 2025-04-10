Fatih Erbakan, iktidar ve DEM Parti arasındaki pazarlığı açıkladı! Flaş iddia

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti ve PKK ile yaptığı görüşmeleri eleştirdi. Erbakan, daha önce terör örgütüyle en küçük teması dahi hedef alan AKP'nin bugün aynı örgütle pazarlık masasına oturduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

Erbakan, “Daha önce altılı masaya seçimlerde seslenerek ‘Ey altılı masa, siz aslında yedili masasınız, yedinci ortağınız da masanın altında. O da HDP’dir. Siz HDP ile beraber iş tutuyorsunuz.’ diye onları terörle iş birliğiyle suçlayan... şimdi işine böyle geldiği için Abdullah Öcalan’la, PKK ile yapılacak olan anayasa değişikliği sürecinde ve sonrasında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir iş birliğini DEM Parti ile yapabilmek adına kendisi Abdullah Öcalan’la, PKK ile pazarlıklar içerisine giriyor ama kendisi terörle iş birliği yapmış olmuyor” ifadelerini kullandı.

“BU PAZARLIKLAR SON DERECE YOĞUN BİR HALE GELMİŞ”

“Bu pazarlıklar son derece yoğun bir hale gelmiş” diyen Erbakan, “Pazarlıklarda PKK’nın talepleri var, Abdullah Öcalan’ın talepleri var. Abdullah Öcalan’la beraber sözde lider kadrosu yargılanmasın, affedilsin, dokunulmazlık güvencesi verilsin. Asıl Suriye’de PKK’nın uzantısı olan ve bizim için tehdit olan PYD ve YPG’ye dokunulmasın” dedi.

Erbakan, terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan için ev hapsi talebinin de gündemde olduğunu belirterek, “Abdullah Öcalan’ın dışarıyla görüşme olanakları iyileştirilsin, yani bir anlamda ev hapsine geçirilsin. Abdullah Öcalan, PKK’nın kendi kendini feshetme kararı alacağı kongreye bizzat katılarak bu kararı orada açıklasın, yani İmralı’dan dışarı çıksın beklentileri var” dedi.

Bu süreçte DEM Parti’nin iktidara net talepler sunduğunu ifade eden Erbakan, “DEM Parti Eş Genel Başkanı da geçtiğimiz günlerde iktidarın gerekli adımları atmasını, hukuki adımların atılmasını ve yol haritasının, çerçevenin netleştirilmesini talep etti” dedi.

“PAZARLIKLARIN KARŞI TARAFINDA NE VAR?”

"Pazarlıkların karşı tarafında ne var?” diyen Erbakan, “Bu verilecek tavizler karşılığında DEM Parti'nin mecliste iktidarın gerçekleştirmek istediği anayasa değişikliğine destek olması, Sayın Erdoğan'ın yeniden aday olmasının ve daha kolay bir şekilde seçilmesinin sağlanacağı bir anayasanın yapılması ve arkasında yine DEM Parti'nin yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'a, iktidara destek olması. Daha önce DEM Parti'ye selam verenleri dahi terörist ilan eden iktidar ittifakının bugün koltuk uğruna, seçim kazanma uğruna, siyasi çıkarlar uğruna içine düşmüş olduğu bu durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz” dedi.