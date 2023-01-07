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Fatih Erbakan ittifak kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak tartışmalarına ilişkin sorulan soru üzerine “Bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok. Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz” dedi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 18:32
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Fatih Erbakan: Seçimlere tek başımıza gireceğiz

Fatih Erbakan ittifak kararını açıkladı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kızılcahamam'daki "İktidara Hazırlık Kampı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, 4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi'nin 'koşar adım' hedefe doğru gittiğini ifade ederek bunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı partilerinin üye sayısındaki artıştan da görülebileceğini söyledi. Erbakan, "Partimiz bu 7 aylık dönemde oransal olarak en fazla üye kaydeden parti olarak 54 bin 309 yeni üye ile 269 bin 391 üyeye ulaştı. Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmuştur. Asıl büyük sürprizi seçimlerde yapacağız inşallah" açıklamasında bulundu.

Erbakan, 'ittifak' tartışmalarına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Yeni sistem, ittifakları gündeme getiriyor. Bu nedenle de pek çok parti bu ittifakların içinde yer almak ve kendi ittifaklarını genişletmek için birtakım diğer partilere teklifte bulunuyorlar ancak biz her zaman en başından beri söyledik, bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye'de iktidara gelmesidir. Bu olmadıktan sonra yani Milli Görüş'ün prensiplerine, kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok. Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz."

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Gurbetçi
7.01.2023 18:48
Babasının oğlu değil bence seçime kendisi girsin mutlu olsun.  
 
bozkurt
7.01.2023 18:46
babana ihanet edenleri bağımsız girerek onure et, bravo sana.  
 
Sokrates
7.01.2023 18:39
Oyu %00,1 dir. bu kendine güven neyin nesi.  
 
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