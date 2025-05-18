Fatih Erbakan sesini yükseltti! 'Öcalan’ı ana karada da Ankara’da da istemiyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye’yi savunduklarını ancak terör örgütü PKK’nın yayınladığı fesih bildirisinde bazı tehlikeli ifadeler olduğunu vurguladı.

Fatih Erbakan “Ne diyorlar? Bu fesih kararının silah bırakma kararının geçerli olabilmesi için süreci Abdullah Öcalan’ın yönetimi yönlendirmesi gerekir. Abdullah Öcalan’a demokratik siyaset hakkının tanınması gerekir ve Abdullah Öcalan’a sağlam bir hukuki güvenceyi gerektirir. Terörist başına hangi siyaset hakkı nasıl verilecektir? Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki ‘Abdullah Öcalan'ı ana karada da Ankara'da da istemiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kahramanmaraş 3’üncü Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verirken, PKK’nın fesih kararına ve bildiride yer alan ifadelere yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞAMAK BİZİM MİLLETİMİZE YAKIŞANDIR"

Batıpark Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Fatih Erbakan, 85 milyon vatandaşın aynı inancın evlatları olduğunu ifade etti. Türk, Kürt, Arap, Laz ve Çerkezlerin bin yıldır kardeşçe yaşadığını belirten Erbakan, “Bundan sonra da bize ayrılık, gayrılık ve çatışma asla yakışmaz. Merhum Erbakan Hocamızın ifade ettiği gibi Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir ne de Siyonizm durabilir. Ama Türk ve Kürt’ü birbirinden ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır,” şeklinde konuştu.

"PKK'NIN FESİH KARARI YETERLİ DEĞİL"

Erbakan, PKK’nın fesih kongresi düzenleyerek silahlı mücadeleyi sonlandırdığına yönelik açıklamasına da değindi. Söz konusu kararların tek başına yeterli olmayacağını ifade eden Erbakan, “İyi de diğer isimler altında yürütülen çalışmalar ne olacak? PYD, YPG, SDG, PJAK ve KCK gibi yapılar ne olacak?” diyerek bu yapıların da tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Erbakan, bu yapıların da feshedilmesinin elzem olduğunu ve sadece söylemlerle değil, somut adımlarla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“ÖCALAN’A SİYASET HAKKI TANINMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ”

PKK'nın bildirisine atıfta bulunan Erbakan, bildiride yer alan “Kararların uygulanması için Abdullah Öcalan’ın süreci yürütmesi gerekir” ifadelerini eleştirdi. Bu talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile pazarlık anlamına geldiğini söyleyen Erbakan, “Teröristbaşına hangi siyaset hakkı nasıl verilecektir? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Asla kabul edilemez. Abdullah Öcalan’ı ana karada da Ankara’da da istemiyoruz.” dedi.

“SELF-DETERMINASYON İFADELERİ TEHLİKELİ”

PKK bildirisine eklenen “kendi kaderini tayin hakkı” ifadelerine de tepki gösteren Erbakan, bu tür beyanların Türkiye’yi bölmeye yönelik girişimler olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ve TBMM’de kabul edilen yasalar kapsamında yer alan bu tür ifadelerin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çeken Erbakan, “Türkiye’yi bölüp parçalayabileceğini düşünenler varsa, onlara en net cevabı Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yetkililerimizin vermesi gerekir,” dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Erbakan, terörün farklı bir versiyonuna geçilmesi gibi bir ihtimalin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “İnşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah terörün farklı bir sürümüne geçiş yapılmıyordur. Eğer böyle bir şey varsa bile onları doğduğuna pişman ederiz,” ifadelerini kullandı. Süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ettiklerini belirten Erbakan, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda Yeniden Refah Partisi olarak desteği sürdüreceklerini ifade etti.

"SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR DEVLETİ GİRİŞİMİ ASIL TEHLİKEDİR"

Konuşmasının sonunda Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen bir terör yapılanmasının en büyük tehdit olduğuna dikkat çeken Fatih Erbakan, dış mihrakların oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Süreci yakından takip edeceklerini belirterek konuşmasını tamamladı.