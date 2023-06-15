Fatih Erbakan şimdi de medyaya kafayı taktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy’de bir davet salonunda STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi.Erbakan aile ve sosyal politikaların ve medya başta olmak üzere birçok konunun ''ıslah'' edilmesini istedi.

Fatih Erbakan şimdi de medyaya kafayı taktı

Toplantı esnasında yaptığı konuşmaların, yine gündemi meşgul edecek cinste olacağı öngörülen Erbakan’ın aile yapısını korumak için, Batı’dan ithal edildiğini öne sürdüğü aile ve sosyal politikaların yeniden yapılandırılmasını istedi.

Bununla beraber eğitim sistemi ve müfredatın da ‘’ıslah’’ edilmesi gerektiğini belirten Fatih Erbakan, ‘’Aileyi korumak için de Batı'dan, Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki düzenlemelerin ıslah edilmesi gerekir. Yine ailenin, nesillerin korunması için eğitim sisteminin, müfredatın ıslah edilmesi gerekir. Eğitim sisteminin, müfredatın, ahlak ve maneviyat öncelikli bir şekilde yapılandırılması lazım. Ahlaki ve manevi olgunluğun, kalkınmanın en önemli şartı olan aile müessesesinin korunması lazım.’’ şeklinde konuştu.

‘’MEDYANIN DA ISLAH EDİLMESİ GEREKİYOR’’

Aile yapısı ve eğitim sisteminden sonra medya yapısının da yeniden ‘’ıslah’’ edilmesini öne süren Erbakan, ‘’Aynı zamanda medyadaki aile yapımıza aykırı, ahlakı ifsat eden yayınların da ıslah edilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım.’’ İfadelerini kullandı.

‘’LGBT’YE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ’’

Aile yapısı, eğitim ve medya konusunda ıslah çalışmalarının olması gerektiğini STK ve muhtarlara karşı açıklayan Erbakan, LGBT’nin önlenmesi içinse Mecliste mücadele edeceğini, ‘’ Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz.’’ sözleri ile açıkladı.

‘’AHİRET ÖNCELİKLİ NESİLLER YETİŞTİRMESİ’’

Geçtiğimiz günlerde milli eğitim müfredatının değiştirileceğini öne süren Erbakan, Allah korkusu olan, nesiller yetişmeli ifadelerini kullanıp, ‘’ Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir.’’ şeklinde konuşmuştu.

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