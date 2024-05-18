Fatih Erbakan Suriyeli tarikat liderini ziyaret edip elini öptü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Erbakan Suriyeli tarikat liderini ziyaret edip elini öptü
Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan Şanlıurfa’da Suriyeli Haznevi Tarikatı liderini ziyaret edip el öptü. O anlar gündem oldu. Tarikat Hazine arazisine külliye yapmıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Şanlıurfa’ya ziyarette bulundu.

Burada Erbakan Türkiye’ye yerleştirilen Suriyeli ziyaretinde Haznevi Tarikatına da gitti. Erbakan tarikat lideri Şeyhi Abdüsselam el Haznevi’yi ziyaret edip elini öptü. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Erbakan’a tepkiler ardı ardına geldi, kullanıcılar o anları tekrar tekrar paylaştı.

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SURİYELİ TARİKAT TÜRKİYE’YE YERLEŞTİLİLDİ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Suriye merkezli Haznevi tarikatının hazine arazisi olan 67 bin metrekarelik alana inşa ettiği dev külliye, tartışma yaratmıştı.

Külliyenin maliyeti ve kaynağı bilinmiyordu. “Gaziantep bir Taliban şehri olmaya doğru gidiyor” yorumları yapmıştı.

Külliye açılışının görüntülerinde şeyhin karşılanması da gündemi sarsmıştı. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yıllarca önce Haznevi Tarikatı liderinin elini öpmüştü.

Öte yandan yine Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde bulunan sınır kapısından giriş yapan Şeyh Haznevi’nin elini öpmek isteyenler izdiham oluşturmuştu.

Alanda MHP’li ve Saadet Partili vekiller de vardı.

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